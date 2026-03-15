📰 Veja os destaques da semana na edição 1431 do jornal ‘A Semana’:



Mogi terá investimentos na Primeira Infância

Projetos da cidade são apresentados a representantes do México; Representantes do Grupo FEMSA, do México, visitaram Mogi das Cruzes na segunda-feira (9) para conhecer de perto as políticas públicas voltadas à Primeira Infância e acompanhar ações da iniciativa LAPIS – Lugares Amigáveis para a Primeira Infância. A parceria com a prefeitura prevê investimentos de cerca de R$1.038 milhão.



Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Luana Bueno

A personal trainer e empresária Luana Garcia Leal Bueno compartilha sua paixão pelo movimento, os desafios de empreender em família e as novidades da Soul Personal Studio para o mês da Mulher. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Segunda edição da Coffee Party será realizada em Mogi

A primeira edição da Coffee Party Mogi reuniu público no rooftop do Flor do Terraço com a proposta de unir café, música e experiências sociais. A segunda edição será realizada no dia 18 de março.



Damasio projeta novos investimentos para Mogi das Cruzes

Parlamentar articula novo aporte para a saúde no município



Fórum “Direito Não É Favor” aborda garantias às pessoas com deficiência em Mogi

O evento será realizado em 14 de março na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, por iniciativa da vereadora Priscila Yamagami



Suzano recebe eventos de skate com atletas de todo o Brasil

Atletas brasileiros participam no fim de semana do Girls Skate Jam, no sábado (14), no Suzano Skate Park, e do Skate Jam Suzano, no domingo (15), nas escadarias do Paço Municipal.



Suzano ultrapassa mais de mil carteiras para munícipes com TEA

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano já emitiu 1.127 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) desde 2022. O documento contribui para agilizar o atendimento de pessoas com TEA em serviços públicos e privados e pode ser solicitado de forma on-line pela população.



Turismo é fortalecido no Alto Tietê

Condemat+ e Senac abrem inscrições para curso gratuito que prepara jovens e adultos para experiências turísticas.



Marcel Pupo