📰 Veja os destaques da semana na edição 1372 do jornal ‘A Semana’:



Mara Bertaiolli terá mulheres para comandar secretarias

Em 1º de janeiro, a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, deu posse ao seu secretariado e equipe administrativa para o mandato 2025-2028. Das 24 secretarias municipais, oito serão lideradas por mulheres.

Nova gestão iniciou os trabalhos pela zeladoria

Bairros de Mogi das Cruzes estão recebendo equipes para execução de serviços de roçada e raspagem realizados por empresa contratada.

Câmara de Mogi empossa seus vereadores

Após a posse dos 23 eleitos à vereança e da prefeita Mara Bertaiolli e do seu vice Teo Cusatis, foram escolhidos os novos parlamentares para a mesa diretiva da Câmara, que comandará o Legislativo em 2025 e 2026.

Eduardo Boigues é o novo presidente do Condemat+Prefeito de Itaquaquecetuba promete priorizar saúde regional

Melhor jogador do ano

Thiago Chaguri recebeu o prêmio de melhor jogador do ano, na categoria Futsal Formação Sub-16, durante a premiação “Melhores do Ano 2024”, do Sindi Clubes.

Sesc Verão tem programação esportiva

Os judocas, medalhistas do Jogos Olímpicos de Paris 2024, Beatriz Souza e William Lima, estarão no ginásio Tuta, em Mogi das Cruzes, nos dias 11 e 12 de janeiro, para um bate-papo com a população.