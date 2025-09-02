Documentário retrata a história do pintor chinês Chang Dai-Chien

A exibição será gratuita e aberta ao público em Taiaçupeba

O distrito de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, exibirá o lançamento do documentário “Chang. A Retomada”, no sábado (30), às 20h. A exibição será gratuita e transmitida em um telão instalado na praça ao lado da igreja, aberta à comunidade.

A produção retrata a trajetória do pintor chinês Chang Dai-Chien (1899-1983) — reconhecido mundialmente como o “Picasso Chinês” — durante o período em que viveu no distrito mogiano, entre 1953 e 1971. Foi nesse local que o artista construiu o lendário Jardim das Oito Virtudes, que reuniu lagos, pinheiros, bambus, flores e animais. Mais do que um espaço de contemplação, o jardim simbolizava sua visão artística e espiritual, tornando-se uma “pintura tridimensional” da vida do mestre.

O projeto foi idealizado pelo escultor e artista plástico Fabiano Spike, morador de Taiaçupeba, e realizado pela Trindade Cine, com direção do cineasta Diego Freire, apoio da Itapeti Filmes e recursos da Lei Paulo Gustavo.

O interesse de Fabiano pela história de Chang surgiu em 2015, durante a crise hídrica que atingiu o Alto Tietê. Na época, a baixa das águas da represa revelou vestígios do antigo sítio do artista, incluindo parte do Jardim das Oito Virtudes.

Encantado com a descoberta, Fabiano passou a pesquisar não apenas a vida do pintor, mas também a memória cultural de Taiaçupeba. Durante a pandemia, em 2020, decidiu homenageá-lo com uma escultura de quatro metros de altura, inaugurada em 14 de outubro de 2023, às margens da represa.

O filme reúne depoimentos de pessoas que conviveram com o artista, como o jardineiro Zé Ferro, o vizinho conhecido como Bastião Chinês, além do médico Nobolo Mori e do jornalista Chico Ornelas.

Também traz imagens do sítio e revela episódios curiosos, como o fato de muitos papéis e documentos de Chang terem sido queimados após sua saída, já que moradores não tinham noção do valor histórico das peças.

Mais do que resgatar a trajetória de um dos maiores nomes da arte mundial, “Chang. A Retomada” celebra a ligação do pintor com Mogi das Cruzes e valoriza a memória cultural de Taiaçupeba.

Nascido em 1899, na China, Chang Dai-Chien — também chamado de Zhang Daqian — é considerado um dos maiores pintores do século XX. Conhecido como o “Picasso Chinês”, foi mestre em técnicas tradicionais orientais e experimentações modernas.

Durante sua estadia no Brasil, consolidou um estilo único que uniu Oriente e Ocidente. Sua obra o levou a encontros históricos, como o que teve com Pablo Picasso, em 1953, na França. Chang e sua família viveram por quase 20 anos em seu sítio de seis alqueires, em Taiaçupeba.

Conhecido como o “Picasso Chinês”, artista viveu quase 20 anos em Mogi das Cruzes e criou o Jardim das Oito Virtudes