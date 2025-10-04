Diocese de Mogi das Cruzes celebra Semana Nacional da

Entre os dias 1º e 8 de outubro, a Igreja Católica celebra a Semana Nacional da Vida, iniciativa da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Neste ano, o tema é “Cuidar de si, do próximo e da casa comum”, com o lema bíblico “Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós (1Pd 5,7)”.

Na Diocese de Mogi das Cruzes, a programação terá início no sábado (4), com a Caminhada pela Vida, que acontece após a missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, às 9h, na Catedral Sant’Ana. A atividade marca também a recordação do Dia do Nascituro (celebrado em 8 de outubro).

Após a celebração, os fiéis sairão em caminhada pelas ruas centrais da cidade até a Igreja Nossa Senhora do Carmo, reafirmando a posição da Igreja em defesa da vida.

A programação inclui ainda uma apresentação da Orquestra Sinfônica, no dia 7 de outubro (terça-feira), às 19h, no CEMFORPE, em Mogi das Cruzes, e no dia 9 de outubro (quinta-feira), às 19h, será realizada uma Sessão Solene na Câmara Municipal, marcando a instalação oficial da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família no município.

As inscrições para participar das atividades podem ser feitas no link: (https://lp.johnross.com.br/semana-pela-vida/).

Programação vai de 1º a 9 de outubro e inclui missa, caminhada, concerto sinfônico e sessão solene em defesa da vida