Dia das Crianças reúne afeto, arte e amor em quatro patas em hospital de Mogi das Cruzes

O sorriso voltou a ser protagonista no pronto atendimento pediátrico do Hospital Santana, da Hapvida, na manhã de quinta-feira (9). Em clima de Dia das Crianças, o espaço se transformou em um verdadeiro refúgio de cores, leveza e carinho. Entre tintas, pincéis e uma presença de quatro patas, os pequenos pacientes viveram momentos de acolhimento que trouxeram encantamento à rotina hospitalar.

O destaque ficou a cargo da visita de Nuha, um cão terapeuta, que, com seu jeitinho dócil e seu olhar atento, arrancou gargalhadas, acalmou corações e conquistou pacientes, familiares e profissionais. A cada carinho, um brilho diferente surgia nos olhos dos presentes, provando que o afeto também cura.

Enquanto aguardava atendimento por causa de uma gripe, a pequena Elisa Ventura, de oito anos, aproveitou o tempo de espera do jeito que mais gosta. Apaixonada por animais, ela se sentou no chão, fez carinho, dançou com ele e declarou. “Eu amo cachorros. Ele é peludo e eu gosto de brincar com bichinhos assim”, afirmou.

Internado para tratar uma pneumonia, o pequeno Davi Ramos, de dois anos e meio, voltou a sorrir ao receber a visita do bichinho. Fantasiado de Homem-Aranha, ele se divertiu e o chamou de “meu amigão”. “Vou brincar de aventura com ele”, disse. Para a mãe, Joyce Ramos, a alegria do encontro trouxe leveza e esperança: “Ele estava tristinho e agora está cheio de felicidade. Tenho certeza de que isso vai acelerar a recuperação dele”, afirmou.

Enquanto isso, a arte acontecia. Um painel coletivo foi tomando forma, colorido por mãos miúdas que, entre pinceladas tímidas e ousadas, expressaram sentimentos, sonhos e até um pouco de esperança. O resultado foi uma verdadeira obra de amor, símbolo de que a humanização do cuidado vai muito além dos tratamentos médicos.

“Ver o sorriso dessas crianças é o maior presente que poderíamos receber. Humanizar o atendimento pediátrico é acolher a infância em toda sua potência, mesmo nos momentos de fragilidade”, destacou a psicóloga Camila Campos, emocionada com a receptividade das famílias e a energia contagiante que tomou conta do hospital.

O evento reforçou o compromisso da Hapvida com um olhar integral sobre o paciente, onde saúde, arte e afeto se encontram para transformar o ambiente hospitalar em um espaço de empatia e esperança.

A alegria foi levada ao pronto atendimento pediátrico do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes