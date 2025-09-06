A Semana

Desfile Cívico reúne mais de 30 mil pessoas nos 465 anos de Mogi das Cruzes

Cerca de oito mil participantes representaram diferentes setores da sociedade        

Mais de 30 mil pessoas acompanharam, no domingo (1º), o Desfile Cívico em comemoração aos 465 anos de Mogi das Cruzes. O evento, realizado na Avenida Cívica, reuniu cerca de oito mil participantes entre estudantes, professores, militares, atletas, artistas, servidores municipais e representantes de entidades.
A prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do momento. “Hoje é um dia muito especial para todos na nossa cidade. Estamos aqui, juntos, resgatando o que temos de melhor: o mogiano e a mogiana. Mostramos a nossa educação, o esporte, o social, a segurança, a agricultura, a solidariedade, a mulher, o idoso, o meio ambiente, nossos parceiros… Enfim, todos que fazem uma Mogi melhor a cada dia. É momento de celebrar”, disse.
Entre as autoridades presentes estavam o deputado federal Marcio Alvino; o presidente da Alesp, André do Prado; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli; além do prefeito de Suzano e sua esposa, Pedro e Débora Ishi; e vereadores municipais, entre outras autoridades da região.
A solenidade teve início com a incorporação da Bandeira Nacional, a execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica e o hasteamento das bandeiras do Brasil, São Paulo e Mogi das Cruzes. O Hino a Mogi foi entoado pelo Tiro de Guerra, que também abriu o desfile militar, seguido por forças de segurança — Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Instituto de Criminalística.
Na parte cívica, o tema “Mogi, Cidade que Abraça” foi retratado em diferentes alas. A Primeira Infância reuniu mais de 500 crianças, enquanto o pelotão da Longevidade contou com cerca de 180 idosos, com apresentações de dança circular, Bon Odori, seresteiras e a participação dos eleitos Miss e Mister Terceira Idade. Cerca de 170 escolas municipais trouxeram temas como diversidade, leitura e cultura de paz.
A diversidade cultural também teve espaço, com mais de 500 integrantes ligados à Cultura, incluindo povos originários, congadas, Festa do Divino, oficinas e escolas de samba. A Secretaria da Mulher participou pela primeira vez, apresentando projetos de empoderamento, defesa pessoal, empreendedorismo feminino e inclusão das mães atípicas.
As secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Esportes e Lazer, Cultura, Agricultura e Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Proteção Animal e Desenvolvimento Econômico e Trabalho também participaram do desfile.
Os projetos musicais também foram destaque, com a participação do “Pra Ver a Banda Passar”, promovido pela Secretaria de Educação e gerido pela AFABAMC (Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes), e do “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”, realizado pela pasta em parceria com a Sinfônica Mogi. Ambas apresentações animaram o público.
Quem assistiu, aprovou. “Muito interessante e importante para as crianças, para a população e para a sociedade em geral. Muitas pessoas de esporte, saúde, educação e cultura se conhecendo e se solidarizando pela cidade”, disse o professor de futebol Hugo Piegas, do projeto CPC. Já a professora de yoga Ana Benaton, que acompanhou a filha de 11 anos no pelotão do vôlei sub-13, se emocionou. “Primeiro desfile dela, e eu espero que isso continue por muitos anos”. O estudante de karatê kyokushin Matheus Stark ressaltou o espaço para o esporte: “É sempre bom poder mostrar a nossa modalidade. A academia de Mogi foi uma das primeiras do Brasil, há mais de 50 anos, então é muito importante fazer parte dessa história”.
Entre os jovens, o nervosismo se transformou em alegria. “Eu estava bem ansiosa e nervosa também, mas gostei muito de participar”, contou Maria Victória Santos Macedo, representante da Banda Marcial da E.M. Coronel Almeida, no Centro.
O encerramento teve a participação da frota de veículos da prefeitura, tratores da AGCO/Valtra, do motoclulbe Bodes do Asfalto, jipes e carros antigos, com a faixa final trazendo a mensagem “Sintam-se abraçados”.
