Desfile Cívico reúne mais de 30 mil pessoas nos 465 anos de Mogi das Cruzes

Mais de 30 mil pessoas acompanharam, no domingo (1º), o Desfile Cívico em comemoração aos 465 anos de Mogi das Cruzes. O evento, realizado na Avenida Cívica, reuniu cerca de oito mil participantes entre estudantes, professores, militares, atletas, artistas, servidores municipais e representantes de entidades.

A prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do momento. “Hoje é um dia muito especial para todos na nossa cidade. Estamos aqui, juntos, resgatando o que temos de melhor: o mogiano e a mogiana. Mostramos a nossa educação, o esporte, o social, a segurança, a agricultura, a solidariedade, a mulher, o idoso, o meio ambiente, nossos parceiros… Enfim, todos que fazem uma Mogi melhor a cada dia. É momento de celebrar”, disse.

Entre as autoridades presentes estavam o deputado federal Marcio Alvino; o presidente da Alesp, André do Prado; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli; além do prefeito de Suzano e sua esposa, Pedro e Débora Ishi; e vereadores municipais, entre outras autoridades da região.

A solenidade teve início com a incorporação da Bandeira Nacional, a execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica e o hasteamento das bandeiras do Brasil, São Paulo e Mogi das Cruzes. O Hino a Mogi foi entoado pelo Tiro de Guerra, que também abriu o desfile militar, seguido por forças de segurança — Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Instituto de Criminalística.

Na parte cívica, o tema “Mogi, Cidade que Abraça” foi retratado em diferentes alas. A Primeira Infância reuniu mais de 500 crianças, enquanto o pelotão da Longevidade contou com cerca de 180 idosos, com apresentações de dança circular, Bon Odori, seresteiras e a participação dos eleitos Miss e Mister Terceira Idade. Cerca de 170 escolas municipais trouxeram temas como diversidade, leitura e cultura de paz.

A diversidade cultural também teve espaço, com mais de 500 integrantes ligados à Cultura, incluindo povos originários, congadas, Festa do Divino, oficinas e escolas de samba. A Secretaria da Mulher participou pela primeira vez, apresentando projetos de empoderamento, defesa pessoal, empreendedorismo feminino e inclusão das mães atípicas.

As secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Esportes e Lazer, Cultura, Agricultura e Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Proteção Animal e Desenvolvimento Econômico e Trabalho também participaram do desfile.

Os projetos musicais também foram destaque, com a participação do “Pra Ver a Banda Passar”, promovido pela Secretaria de Educação e gerido pela AFABAMC (Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes), e do “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”, realizado pela pasta em parceria com a Sinfônica Mogi. Ambas apresentações animaram o público.

Quem assistiu, aprovou. “Muito interessante e importante para as crianças, para a população e para a sociedade em geral. Muitas pessoas de esporte, saúde, educação e cultura se conhecendo e se solidarizando pela cidade”, disse o professor de futebol Hugo Piegas, do projeto CPC. Já a professora de yoga Ana Benaton, que acompanhou a filha de 11 anos no pelotão do vôlei sub-13, se emocionou. “Primeiro desfile dela, e eu espero que isso continue por muitos anos”. O estudante de karatê kyokushin Matheus Stark ressaltou o espaço para o esporte: “É sempre bom poder mostrar a nossa modalidade. A academia de Mogi foi uma das primeiras do Brasil, há mais de 50 anos, então é muito importante fazer parte dessa história”.

Entre os jovens, o nervosismo se transformou em alegria. “Eu estava bem ansiosa e nervosa também, mas gostei muito de participar”, contou Maria Victória Santos Macedo, representante da Banda Marcial da E.M. Coronel Almeida, no Centro.

O encerramento teve a participação da frota de veículos da prefeitura, tratores da AGCO/Valtra, do motoclulbe Bodes do Asfalto, jipes e carros antigos, com a faixa final trazendo a mensagem “Sintam-se abraçados”.

A programação completa do mês está disponível no site: mogidascruzes.sp.gov.br.

