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Delegação do Alto Tietê participa de conferência em Brasília

O Alto Tietê está entre as regiões representadas na 1ª Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada entre os dias 30 de junho e 2 de julho, em Brasília. Considerado o maior espaço de participação social já promovido no país em torno da Agenda 2030, o evento reúne representantes do poder público, sociedade civil, universidades, setor produtivo e movimentos sociais para debater propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à democracia e aos direitos humanos.

Com o tema “A Agenda 2030 no Brasil: Fortalecer a Democracia e Defender os Direitos Humanos para a construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento sustentável”, a conferência acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reúne mais de 720 delegados de todas as regiões do país.

Representando o Movimento Nacional ODS (MNODS) – Núcleo Alto Tietê, participam da etapa nacional os delegados eleitos pelo Estado de São Paulo: Cristiane Brandão dos Santos, Maria de Fátima Queiroz Bueno, Tatiana Ribeiro de Campos Mello e Caio Wilmers Manço.

Um dos momentos mais simbólicos da participação regional foi o registro dos representantes segurando a bandeira de Mogi das Cruzes. A escolha vai além da identificação municipal e simboliza a história e a identidade do Alto Tietê. Fundada em 1º de setembro de 1560, Mogi das Cruzes é a cidade mais antiga da região e representa um importante marco histórico, econômico e cultural para os municípios que compõem o território.

A imagem tornou-se um símbolo do compromisso regional com a Agenda 2030 e reforça a importância da valorização dos territórios na construção de soluções para os desafios sociais, ambientais e econômicos do país.

A participação do Alto Tietê na conferência representa mais do que presença institucional. A delegação integra um espaço estratégico de diálogo e construção coletiva de propostas que irão contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades, ao fortalecimento da participação social e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Durante os três dias de programação, os representantes participam de painéis temáticos, debates, atividades paralelas e dos 15 Grupos de Trabalho responsáveis por consolidar propostas apresentadas nas etapas preparatórias realizadas em todo o Brasil. As contribuições serão reunidas em plenária final e encaminhadas ao Governo Federal como diretrizes para a implementação da Agenda 2030.

Para a região do Alto Tietê, temas como a preservação do Rio Tietê, a proteção da Mata Atlântica, a segurança hídrica, a agricultura familiar, a educação, a inclusão das pessoas com deficiência, a igualdade étnico-racial, a inovação e a governança participativa estão entre as pautas prioritárias levadas ao debate nacional.

Segundo a coordenadora e gestora-geral do MNODS Alto Tietê, Solange Mazia, a presença regional em Brasília demonstra o fortalecimento da articulação territorial em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Quando o Alto Tietê ocupa um espaço nacional como este, leva muito mais do que nomes. Leva a voz de um território: suas águas, sua Mata Atlântica, suas universidades, seus agricultores, suas empresas, suas comunidades, seus trabalhadores, seus desafios e sua capacidade de construir soluções. Ao segurar a bandeira de Mogi das Cruzes em Brasília, nossa delegação também homenageia a história da cidade mais antiga da região e reafirma que o desenvolvimento sustentável precisa nascer dos territórios onde a vida acontece”, destacou.

A 1ª Conferência Nacional dos ODS marca a consolidação de um amplo processo participativo que mobilizou mais de 31 mil pessoas em etapas livres, municipais, estaduais e digitais realizadas em todo o país. O encontro é promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Comissão Nacional para os ODS (CNODS), com correalização da Itaipu Binacional e apoio da Caixa Econômica Federal, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Para o MNODS Alto Tietê, movimento apartidário, ecumênico e plural, a participação na conferência reforça o compromisso de conectar instituições, universidades, empresas, organizações sociais, gestores públicos e cidadãos em torno de uma agenda comum para o desenvolvimento sustentável.

Ao final do encontro, a delegação retorna à região com a missão de compartilhar experiências, ampliar redes de colaboração e fortalecer a territorialização da Agenda 2030 nos municípios do Alto Tietê, transformando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em ações concretas capazes de gerar impacto positivo na vida da população.

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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