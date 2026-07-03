Delegação do Alto Tietê participa de conferência em Brasília

O Alto Tietê está entre as regiões representadas na 1ª Conferência Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), realizada entre os dias 30 de junho e 2 de julho, em Brasília. Considerado o maior espaço de participação social já promovido no país em torno da Agenda 2030, o evento reúne representantes do poder público, sociedade civil, universidades, setor produtivo e movimentos sociais para debater propostas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à democracia e aos direitos humanos.

Com o tema “A Agenda 2030 no Brasil: Fortalecer a Democracia e Defender os Direitos Humanos para a construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento sustentável”, a conferência acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) e reúne mais de 720 delegados de todas as regiões do país.

Representando o Movimento Nacional ODS (MNODS) – Núcleo Alto Tietê, participam da etapa nacional os delegados eleitos pelo Estado de São Paulo: Cristiane Brandão dos Santos, Maria de Fátima Queiroz Bueno, Tatiana Ribeiro de Campos Mello e Caio Wilmers Manço.

Um dos momentos mais simbólicos da participação regional foi o registro dos representantes segurando a bandeira de Mogi das Cruzes. A escolha vai além da identificação municipal e simboliza a história e a identidade do Alto Tietê. Fundada em 1º de setembro de 1560, Mogi das Cruzes é a cidade mais antiga da região e representa um importante marco histórico, econômico e cultural para os municípios que compõem o território.

A imagem tornou-se um símbolo do compromisso regional com a Agenda 2030 e reforça a importância da valorização dos territórios na construção de soluções para os desafios sociais, ambientais e econômicos do país.

A participação do Alto Tietê na conferência representa mais do que presença institucional. A delegação integra um espaço estratégico de diálogo e construção coletiva de propostas que irão contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades, ao fortalecimento da participação social e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Durante os três dias de programação, os representantes participam de painéis temáticos, debates, atividades paralelas e dos 15 Grupos de Trabalho responsáveis por consolidar propostas apresentadas nas etapas preparatórias realizadas em todo o Brasil. As contribuições serão reunidas em plenária final e encaminhadas ao Governo Federal como diretrizes para a implementação da Agenda 2030.

Para a região do Alto Tietê, temas como a preservação do Rio Tietê, a proteção da Mata Atlântica, a segurança hídrica, a agricultura familiar, a educação, a inclusão das pessoas com deficiência, a igualdade étnico-racial, a inovação e a governança participativa estão entre as pautas prioritárias levadas ao debate nacional.

Segundo a coordenadora e gestora-geral do MNODS Alto Tietê, Solange Mazia, a presença regional em Brasília demonstra o fortalecimento da articulação territorial em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Quando o Alto Tietê ocupa um espaço nacional como este, leva muito mais do que nomes. Leva a voz de um território: suas águas, sua Mata Atlântica, suas universidades, seus agricultores, suas empresas, suas comunidades, seus trabalhadores, seus desafios e sua capacidade de construir soluções. Ao segurar a bandeira de Mogi das Cruzes em Brasília, nossa delegação também homenageia a história da cidade mais antiga da região e reafirma que o desenvolvimento sustentável precisa nascer dos territórios onde a vida acontece”, destacou.

A 1ª Conferência Nacional dos ODS marca a consolidação de um amplo processo participativo que mobilizou mais de 31 mil pessoas em etapas livres, municipais, estaduais e digitais realizadas em todo o país. O encontro é promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Comissão Nacional para os ODS (CNODS), com correalização da Itaipu Binacional e apoio da Caixa Econômica Federal, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Para o MNODS Alto Tietê, movimento apartidário, ecumênico e plural, a participação na conferência reforça o compromisso de conectar instituições, universidades, empresas, organizações sociais, gestores públicos e cidadãos em torno de uma agenda comum para o desenvolvimento sustentável.

Ao final do encontro, a delegação retorna à região com a missão de compartilhar experiências, ampliar redes de colaboração e fortalecer a territorialização da Agenda 2030 nos municípios do Alto Tietê, transformando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em ações concretas capazes de gerar impacto positivo na vida da população.