Decola Jovem acontece amanhã (4), em Mogi das Cruzes

A abertura oficial está marcada para às 8 horas com a chegada de mais de 1,5 mil alunos e a presença de autoridades como o Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto

Amanhã (4), acontece a 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação, carreira e propósito do Alto Tietê. O evento, totalmente gratuito e inclusivo, será realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes e promete reunir milhares de jovens ao longo do dia.

A abertura oficial está marcada para as 8 horas, com a chegada de mais de 1,5 mil alunos de escolas da rede pública e privada. A expectativa é que mais de 5 mil estudantes participem das atividades que seguem até às 22horas, no espaço. Entre as presenças confirmadas para a cerimônia de abertura estarão o Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, além de Deputados, Prefeitos, Vereadores e demais autoridades da região.

Entre as novidades desta edição, está o Aquário, um espaço exclusivo para promover conexões estratégicas entre jovens talentos e profissionais experientes do mercado. Mentores, empreendedores e recrutadores de grandes empresas estarão disponíveis para orientações, trocas de ideias e até oportunidades reais de carreira.

A feira contará ainda com um espaço voltado para o Ensino Superior, oficinas práticas, painéis e rodas de conversa. Um dos grandes destaques da programação será a palestra de Dennis Nakamura, ex-CEO do iFood, às 19h30, com o tema “Transformando Desafios em Oportunidades”, realizada em parceria com o Sebrae.

Outro ponto alto será o podcast ao vivo, comandado pelo portal Reinventando a Educação, que receberá autoridades, educadores, empresários e empreendedores em diálogos inspiradores transmitidos também para o público online.

O Clube de Campo está localizado na Rua Duarte de Freitas, 133, no Parque Monte Libano.

O Decola Jovem 2025 chega para transformar experiências, abrir caminhos e inspirar o futuro de milhares de jovens