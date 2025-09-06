CRAVI retoma atendimentos gratuitos em Suzano

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI) de Suzano, programa da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), foi reinaugurado na sexta-feira (29/8), às 9 horas. O convênio com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE) foi renovado e as atividades da unidade serão retomadas integralmente no Cineteatro Wilma Bentivegna, na Rua Paraná, 70 – Jardim Paulista.

Desde o início de seu funcionamento, em novembro de 2019, o CRAVI Suzano se destacou pelo atendimento às vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida como homicídios, feminicídios e latrocínios, oferecendo apoio psicológico, social e jurídico gratuitos.

Gerida pela AAMAE, em conjunto com a Prefeitura de Suzano e a SJC, a unidade prestou 5.246 atendimentos entre 2019 e 2024 à população. Até a renovação da parceria, as atividades da unidade ficaram reduzidas, entre outubro de 2024 e julho de 2025, porém nunca foram interrompidas.

A atuação do CRAVI em Suzano teve início após atendimentos na Escola Estadual Raul Brasil, por meio de ações desenvolvidas depois de um ataque contra alunos e funcionários na instituição de ensino. A partir daí, foi firmado um convênio entre a prefeitura e a Secretaria da Justiça e Cidadania, que viabilizou a criação de uma unidade fixa do programa no município.

A prefeitura cedeu um espaço físico no Paço Municipal, onde hoje funciona a unidade CRAVI de Suzano, localizada no subsolo do prédio. Além do local, o município também forneceu infraestrutura como mobiliário, equipamentos, internet e suporte técnico.

Créditos: Isabela Oliveira

CRAVI teve início, em Suzano, após ataque na E.E. Raul Brasil



