Prefeito em exercício de Suzano, Said Raful, fez vistoria na terça (17/11); previsão de entrega é para 2027

Vice-prefeito afirmou que a nova unidade será estratégica para o futuro da saúde pública municipal

Suzano se aproxima de ver pronto o seu tão aguardado Hospital Federal, que está sendo construído entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul. As obras alcançaram 90% de conclusão e seguem avançando para que o projeto seja concluído em 2027. O prefeito em exercício, Said Raful, acompanhou o andamento dos trabalhos na terça-feira (17) com uma vistoria pelas instalações do equipamento.

Conforme verificado, já foi finalizada toda a infraestrutura elétrica, com os cabos, eletrocalhas, painéis, cabine de entrada e transformadores, além da rede de gases medicinais e centrais de ar comprimido e vácuo, assim como a instalação dos dois grupos de geradores e os seis elevadores que integram a unidade. Também foram concluídos os serviços de impermeabilização, revestimentos, pisos em granilite, divisórias, portas radiológicas e corta-fogo.

Ao percorrer os corredores que dão acesso às dependências, o prefeito em exercício ainda conferiu as atividades que estão em andamento, incluindo a implantação dos sistemas especiais (alarme de incêndio, dados e chamada de enfermagem), a instalação de tomadas, interruptores, sensores e luminárias, além de serviços de pintura de tetos, assim como a pavimentação externa em piso intertravado.

Juntamente com os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; de Saúde, William Harada; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione, e com o engenheiro da prefeitura Carlos Eduardo Enjiogi Bizinha, que também estiveram na vistoria, Said Raful dialogou sobre as próximas etapas do projeto, que deverão contemplar os serviços finais de climatização e demais sistemas, assim como as atividades relacionadas ao forro e à pintura.

Para a conclusão de todas as atividades, será necessário um investimento total de R$ R$ 67.574.118,86, sendo R$ 44.586.449,55 de contrapartida municipal e R$ 22.987.669,31 de repasse federal. Até o momento, o hospital já recebeu R$ 58.582.475,20, sendo de R$ 39.921.354,89 oriundos da Prefeitura de Suzano e R$ 18.661.120,31 do governo federal. A empresa Scopus Construtora e Incorporadora Ltda. está sendo responsável pelas obras.

Assim que o projeto for concluído, o empreendimento de dois andares e 9 mil metros quadrados será capaz de ofertar 25 mil atendimentos mensais nos 40 leitos fixos que serão disponibilizados, em demandas de urgência e emergência, bem como exames de imagem.

O secretário de Saúde reforçou os benefícios que a unidade proporcionará à população. “O hospital será fundamental para aumentarmos nossa capacidade de atendimento, especialmente nos casos relacionados à urgência e emergência. Com a estrutura de alto nível que será ofertada, poderemos garantir assistência médica a um número maior de pessoas”, frisou Harada.

Por sua vez, o vice-prefeito afirmou que a nova unidade será estratégica para o futuro da saúde pública municipal. “Estamos falando de um equipamento grandioso, que vai transformar a assistência médica em Suzano”, declarou Said.