Conexão Medicina UMC promove bate-papo online sobre carreira médica

Evento é aberto ao público e apresentará os diferenciais da universidade

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realiza na segunda-feira (6), às 19h, mais uma edição do Conexão Medicina, evento online, gratuito e aberto ao público que busca aproximar interessados na carreira médica da realidade do curso de Medicina oferecido pela instituição.

Mais do que um bate-papo, o encontro será um espaço de interação direta com o coordenador do curso, Dr. Henrique Naufel, que responderá dúvidas e apresentará detalhes sobre a formação.

O Conexão Medicina é voltado a quem deseja seguir carreira na área da saúde e procura informações para dar os primeiros passos rumo ao futuro profissional. Durante a atividade, serão compartilhadas orientações sobre a estrutura acadêmica, metodologias de ensino e experiências práticas oferecidas pela universidade.

Entre os diferenciais do curso de Medicina da UMC estão práticas clínicas em hospitais de referência no Brasil e na América Latina, internato em unidades de destaque no Alto Tietê e em São Paulo, convênios com instituições de excelência em áreas como oncologia e obstetrícia, além de aulas de anatomia com modelos realistas e peças cadavéricas autênticas.

A formação também conta com uma Policlínica de especialidades exclusiva da UMC, que oferece atendimento real à comunidade, laboratórios modernos com recursos de simulação de alta tecnologia e contato direto com o Sistema Único de Saúde (SUS) já a partir do primeiro semestre.

O evento também é uma oportunidade para vestibulandos que desejam conhecer melhor o curso e esclarecer dúvidas sobre o processo de formação médica.

As inscrições podem ser feitas no site da universidade (https://www.umc.br/vestibularmedicina/conexao-medicina/).

