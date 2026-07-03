CONDEMAT+ encerra 1º semestre com mais de 40 ações

Presidente Luis Camargo comemora a adesão de Jacareí, que fortalece a representatividade

regional do consórcio e amplia capacidade de articulação

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) encerra o primeiro semestre de 2026 com um balanço positivo de mais de 40 ações realizadas. Ao longo dos últimos seis meses, o consórcio promoveu capacitações, reuniões técnicas, fóruns, palestras e treinamentos, além de estabelecer novas parcerias, participar de eventos estratégicos e garantir a chegada oficial de Jacareí ao grupo, ampliando ainda mais a representatividade e a força da atuação consorciada.

As iniciativas envolveram praticamente todas as câmaras técnicas do consórcio, contemplando temas como saúde, educação, segurança, assistência social, turismo, agricultura, gestão pública, defesa civil, políticas para mulheres, inclusão da pessoa com deficiência, finanças e meio ambiente. Entre as ações, destacam-se os cursos promovidos em parceria com o Senac para fortalecer o turismo regional; a palestra “Proteção de Dados na Prática”; os encontros orientativos com o TCE-SP nas áreas de Saúde e Assistência Social; a capacitação “Letramento em Diversidade Sexual”, realizada em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo; as duas edições do Fórum Regional de Mulheres, em Itaquaquecetuba e Guarulhos; e o I Seminário de Reforma Tributária.

O semestre também foi marcado pela assinatura de protocolos de intenções com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, incluindo a adesão ao programa Todas In-Rede, ampliando a articulação regional para fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão. Somam-se ainda operações integradas de segurança, treinamentos para enfrentamento de eventos climáticos, novos projetos aprovados junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), além da participação do consórcio em importantes eventos, como a Marcha a Brasília, o Smart City Business Congress e o Congresso da Associação Paulista de Municípios.

Outro marco importante foi o ingresso oficial de Jacareí no CONDEMAT+, ampliando para 15 o número de municípios consorciados. A adesão fortalece ainda mais a representatividade regional e amplia a capacidade de articulação conjunta em defesa de pautas estratégicas para o Alto Tietê e região.

Para o presidente do CONDEMAT+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, os resultados demonstram a importância de manter um consórcio atuante e comprometido com os interesses regionais. “Os desafios dos municípios exigem união, diálogo e planejamento. Um consórcio ativo, que articula parcerias e representa a região junto aos governos e instituições, gera resultados concretos para as cidades. Encerramos este primeiro semestre com importantes conquistas, mas, acima de tudo, com a certeza de que o trabalho conjunto continuará abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento da nossa região”, destacou.