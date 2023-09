Como o novo sistema viário do Mogilar afeta a mobilidade urbana da região

Os motoristas que circulam pelo Mogilar já estão utilizando o novo sistema viário localizado nas proximidades do Mercado do Produtor e entregue pela Prefeitura de Mogi das Cruzes na manhã deste domingo (17/09). A estrutura localizada no encontro da avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes com as ruas Carlos Baratino e Manoel de Oliveira trará mais fluidez e segurança para o trânsito de veículos e para os pedestres.

A antiga rotatória, que já não suportava o volume de veículos e convivia com congestionamentos, foi substituída por uma estrutura com cruzamentos, semáforos e um retorno. Simulações computadorizadas foram realizadas para definir a melhor programação dos semáforos para facilitar a circulação dos veículos.

“A atualização dos dispositivos viários se faz necessária na cidade para equalizar e direcionar o trânsito, melhorando a fluidez, levando em conta aspectos importantes, como a acessibilidade. Neste ponto, antes, as pessoas precisavam andar cerca de 50 metros para fazer a travessia e agora isso pode ser feito com segurança nos semáforos instalados no sistema. Mogi das Cruzes está avançando em mobilidade e a gestão continua trabalhando para um trânsito mais seguro e mais ágil”, explicou o prefeito Caio Cunha, que realizou a entrega e acompanhou o início da operação do novo sistema.

A região registra movimentação média de 54 mil veículos por dia. Com o novo sistema viário, este tráfego foi disciplinado, resultando na melhoria da segurança e fluidez viaria.

As obras do novo sistema viário do Mogilar foram realizadas por uma empresa de empreendimentos imobiliários, como contrapartida para investimentos na região, e acompanhadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. As simulações realizadas apontam que o ganho de tempo para o motorista passar pelo encontro das vias deverá variar entre 43% e 76%, dependendo do sentido, nos horários de pico.

Um dos destaques na nova configuração viária é o retorno construído na rua Carlos Baratino, na lateral do Mercado do Produtor. Este é o novo caminho para os motoristas que estão na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, em direção ao Rodeio, e desejam acessar a rua Manoel de Oliveira.

A segurança para a circulação dos pedestres também será ampliada, com a instalação dos semáforos no novo sistema viário. Além do Mercado do Produtor, a região também conta com importantes equipamentos de saúde, como o Vagalume e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Os trabalhos também tiveram preocupação ambiental. A melhoria na circulação de veículos deverá diminuir a emissão de gás carbônico com o trânsito no local em cerca de 30%.