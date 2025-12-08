Com nova dinâmica de benefícios, Hapvida amplia base de clientes

Programa Quem Indica transforma boa experiência em rede de recomendações; bônus pode chegar a R$ 1.500

A Hapvida transformou a satisfação de quem conhece, na prática, a qualidade de seu atendimento em uma poderosa rede de recomendações por meio do programa Quem Indica, que remunera, em dinheiro, quem traz novos clientes. A iniciativa, lançada em junho de 2025, oferece uma bonificação que pode chegar a R$ 1.500. Neste período, por meio da metodologia, já foram mais de 21 mil cadastros efetuados, 6,2 mil indicações realizadas e 1.414 novas vidas incorporadas à carteira de clientes.

O Quem Indica é exclusivo para beneficiários da operadora e colaboradores (exceto os da área comercial). A cada nova contratação de plano realizada via programa, o responsável pela indicação recebe uma bonificação financeira. Idealizada pelo fundador da companhia e presidente do Conselho de Administração, Cândido Pinheiro, a ideia foi desenvolvida em parceria com a Sandwiche, plataforma especializada em programas de marketing de afiliados.

“O que mais nos chamou a atenção neste projeto foi a visão da Hapvida de que o marketing de influência não precisa se restringir a criadores de conteúdo. Aqui, o verdadeiro influenciador é o cliente satisfeito, que fala com propriedade sobre o serviço e confia no que recomenda”, destaca Luiz Fernando Diniz, CEO e cofundador da Sandwiche.

Para a companhia, o sucesso do “Quem Indica” reforça o valor das relações de confiança. “Não há campanha melhor do que aquela feita por quem vive a experiência todos os dias. Quando colaboradores e beneficiários indicam nossos planos, estão dizendo, na prática, que acreditam no cuidado e na qualidade que entregamos. Essa é a melhor recompensa que podemos ter”, afirma Jaqueline Sena, vice-presidente Comercial, de Marketing e Odontologia da Hapvida.

Passo a passo para participar

Acesse o programa pelo Portal do Beneficiário ou pelo app da Hapvida. Colaboradores podem acessar via Nossa Gente. Gere seu link personalizado de indicação, que pode ser compartilhado por WhatsApp, e-mail ou redes sociais. A pessoa indicada acessa o link e é redirecionada para o site de vendas da Hapvida. Quando o indicado contrata um plano por meio do link gerado, o indicador recebe o valor correspondente ao plano contratado.

Sobre a Hapvida

Com 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 73 mil colaboradores, atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 86 hospitais, 78 prontos atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.