Com mais de 18 mil pessoas, Parque Centenário recebeu o Circuito das Artes

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, recebeu no último domingo (3) mais de 18 mil pessoas durante a realização do Circuito das Artes, evento gratuito que ofereceu uma programação intensa e diversificada, voltada à cultura, saúde e lazer.

Das 8h às 18h, o público participou de oficinas artísticas, espetáculos de dança, teatro, circo e vivências culturais. Também foram promovidas atividades de bem-estar, como quick massage, aulas de alongamento e dança, avaliação nutricional e aferição de pressão arterial.

Voltado para toda a família, o evento contou ainda com brinquedos infláveis, jogos de roda e uma plataforma 360º para registros fotográficos. Toda a estrutura foi montada com suporte de ambulância UTI e equipe de monitores, garantindo segurança e conforto aos visitantes.

Realizado pela Perfectto Projetos, com patrocínio da Niterra do Brasil, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o Circuito das Artes reforça o compromisso com o acesso democrático à arte e à qualidade de vida.

“Ver tantas famílias reunidas, participando das atividades, é o que nos motiva. O Circuito das Artes vai muito além do entretenimento: é um projeto de impacto social, que leva arte, saúde e bem-estar de forma democrática e acessível”, afirma Paulo Reis, diretor da Perfectto Projetos.

