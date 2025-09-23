Com iniciativa a colaboradores, Suzano S.A. reforça importância do cuidado mental

No mês do Setembro Amarelo, muitas indústrias se preparam para auxiliar os seus colaboradores. Desta forma, a Suzano reafirmar o seu compromisso com a promoção da saúde mental e o bem-estar de todos que auxiliam na produção dos seus produtos.

Acompanhia acredita que o diálogo sobre saúde mental é muito importante para reduzir tabus, ampliar o acolhimento e promover a valorização da vida. Para isso, por meio do “Programa Faz Bem”, desenvolvido pela área de Qualidade de Vida, a empresa mantém um conjunto de iniciativas que oferecem suporte emocional, físico e social.

Entre elas está o Tele Faz Bem, canal exclusivo, gratuito e sigiloso, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, que conecta colaboradores e familiares a uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e especialistas jurídicos que dão apoio integral para diferentes necessidades.

A indústria também disponibiliza, por meio de um parceiro externo especializado, uma plataforma de atendimento psicológico on-line, que oferece até quatro sessões gratuitas por mês com um especialista por videoconferência, em ambiente confidencial, prático e seguro. A empresa ainda oferece um benefício de descontos em academias e aplicativos de saúde integral, incentivando a prática de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis. Já nas unidades industriais, os colaboradores contam com uma equipe de médicos e enfermeiros, que prestam atendimento, acolhimento e direcionamento aos serviços adequados.

“Nosso compromisso é oferecer aos colaboradores um conjunto de iniciativas que promovam saúde e bem-estar de forma integral. Sabemos que falar sobre saúde mental ainda é um desafio, mas também um ato de coragem, e por isso disponibilizamos diferentes recursos, todos sigilosos, gratuitos e acessíveis. Dessa forma, reafirmamos nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Denise Alegrette, coordenadora de Qualidade de Vida da Suzano.

Com a recente sanção da lei que oficializa a Campanha Setembro Amarelo, a Suzano destaca sua atuação nessa frente há mais de uma década, desenvolvendo iniciativas que incentivam colaboradores, familiares e amigos a reconhecerem sinais de alerta e buscarem apoio. Mudanças de comportamento, isolamento social e tristeza intensa podem anteceder sintomas da depressão, e a atenção de pessoas próximas é fundamental. O acolhimento, a informação e o tratamento adequado podem prevenir em até 90% dos casos de suicídio, segundo especialistas.

Por meio do disque 188, qualquer pessoa encontra, no Centro de Valorização da Vida (CVV), um canal direto que oferece, gratuitamente e 24 horas por dia, apoio emocional, atuando na prevenção do suicídio por meio de conversas que podem ocorrer por telefone, e-mail, chat ou VoIP.

