Colégio Gênesis abre período de matrícula e rematrícula com condições especiais

Instituição oferece descontos, parcelamentos e novidades pedagógicas

O Colégio Gênesis, localizado em Mogi das Cruzes, inicia neste mês o período de matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2026. De acordo com o gestor da instituição, Wesley de Paula, os alunos veteranos têm prioridade entre os dias 5 e 13 de setembro, com condições especiais para garantir a vaga. Já os novos estudantes poderão efetuar a matrícula a partir do dia 15 de setembro. “Iniciamos o processo de rematrícula e matrícula para 2026, com o compromisso de oferecer uma educação de qualidade para os jovens”, comenta o gestor.

Entre os benefícios, os alunos que realizarem o processo de rematrícula até 10 de outubro terão 20% de desconto na primeira mensalidade da anuidade, que é dividida em 13 parcelas. A mesma iniciativa acontece para os jovens que irão ingressar no colégio, no ano que vem.

Além disso, as famílias com mais de um filho matriculado contam com 10% de desconto adicional. O colégio também oferece a possibilidade de parcelar a primeira mensalidade em até três vezes, com pagamentos em outubro, novembro e dezembro.

”O nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias e garantir que todos os alunos tenham condições de continuar seus estudos com tranquilidade. Além disso, oferecemos um ensino humanizado, cristão e inclusivo, com a qualidade do material didático Mackenzie, que é socioconstrutivista e não apenas conteudista”, destaca Wesley.

As matrículas e rematrículas podem ser feitas tanto presencialmente quanto de forma online, ampliando as opções para as famílias.

Para 2026, o Colégio Gênesis anuncia novidades importantes, como a implementação do período noturno para o ensino médio e a efetivação do programa “Líder em Mim”, voltado ao desenvolvimento socioemocional dos alunos. O acompanhamento pedagógico também será reforçado com a atuação de uma psicopedagoga dedicada a apoiar estudantes que apresentem dificuldades.

Wesley reforça que o diferencial da instituição está no compromisso com a formação integral: “O material Mackenzie permite que o aluno construa saberes ao longo do ano, de forma crítica e reflexiva, sempre dentro de uma cosmovisão cristã. Isso faz com que ele vá além do conteúdo, preparando-se para a vida e para os desafios futuros.”

DESTAQUE

Endereços:

Unidade 1 -Av. José Benedito Braga, 25 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – SP

Unidade 2 – R. Navajas, 199 – Centro, Mogi das Cruzes – SP

Telefones:

Unidade 1 – (11) 4791-1679/(11) 94344-5258

Unidade 2 – (11) 2629-1447/(11) 94523-1384

Instagram: @colegiogenesismogidascruzes

