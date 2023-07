Clube de Campo de Mogi reforma Salão Social e entrega obras de infraestrutura

Desejo antigo dos associados, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) vem recebendo uma série de obras e serviços de infraestrutura que deverão abarcar todas as atividades do complexo esportivo e de lazer com qualidade e segurança nos próximos 10 anos. A atual diretoria-executiva tirou do papel a reforma do Salão Social “Wilson Cury”, o novo piso das alamedas e a otimização do sistema de esgoto.

O objetivo é receber os associados com ainda mais conforto, seja nas atividades esportivas e de lazer, ou em eventos sociais e nas áreas comuns. Essa foi a primeira reforma do Salão Social, que contou com a troca do piso, nova iluminação, ampliação da cozinha com novos azulejos, reforma dos banheiros e teto, com direito a um novo palco móvel para receber convidados nos eventos sociais do Clube de Campo.

Além disso, quem visita o complexo esportivo e de lazer já pode notar o sistema novo de iluminação composto 100% por LED. De acordo com o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, os trabalhos deram um novo visual aos espaços internos, sendo que os associados contribuíram com sugestões.

“O trabalho foi feito ouvindo cada associado e amigo do Clube de Campo. Estamos entregando um novo piso nas alamedas, sendo que, em alguns trechos, utilizamos bloquetes para complementar o paisagismo. Pensamos na infraestrutura elétrica, no sistema de esgoto e na drenagem em períodos chuvosos. No Salão social, teremos, também, um camarim para os artistas e usuários se acomodarem para os eventos. Hoje, o clube está mais harmonioso, confortável e seguro. Estamos na metade da reforma do Salão Social, que pretendemos entregar em agosto com um conceito ainda mais arrojado e acolhedor”, explicou Bosco.

A atual diretoria-executiva do Clube de Campo prevê inaugurar a Brinquedoteca no dia 9 de julho (domingo). Além disso, novos equipamentos para as crianças foram adquiridos para o Playground, bem como materiais para a prática esportiva de adultos, como fitas e redes para quadras de tênis, novo piso para o paredão, redes da arena de areia, entre outros.

O presidente do Clube de Campo planeja complementar a série de entregas com a ampliação da Academia. A expectativa é iniciar as adequações no espaço ainda neste ano para que, em 2024, os associados possam treinar em um espaço ainda mais confortável. “Ficamos felizes em saber que os associados aprovaram essas reformas por todo o clube e satisfeitos com todo o trabalho que vem sendo feito. Hoje, o CCMC está com seu caixa sanado e acima das expectativas das previsões orçamentárias. Isso é resultado de uma gestão responsável e transparente”, explicou Bosco.