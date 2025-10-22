Clube de Campo de Mogi realiza o 1º Torneio Kids de Beach Tennis

No embalo das comemorações do Mês das Crianças, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes terá neste domingo (26), a partir das 8h, uma rodada de diversão nas quadras de areia com o 1º Torneio Kids de Beach Tennis.

Em edições anteriores de competições da modalidade, o clube já havia incluído categorias infantis, mas esta é a primeira vez que as crianças ganham um torneio exclusivo, pensado especialmente para elas.

As disputas serão divididas nas categorias sub-11 e sub-14, masculino e feminino, com partidas que prometem muito equilíbrio e integração entre os jogadores mirins. As inscrições custam R$50 e podem ser feitas no Departamento de Esportes.

Para o diretor de Esportes, Rodrigo Lazzuri, mais do que buscar o ponto da vitória, o torneio convida os jovens atletas a curtirem o jogo, trocarem experiências e celebrarem juntos o espírito esportivo que marca o beach tennis no CCMC: “Esta é uma forma de incentivar a garotada a participar mais das atividades esportivas do clube e, ao mesmo tempo, celebrar o Mês das Crianças com muito movimento e diversão. O beach tennis tem conquistado o público infantil, e nada melhor do que um torneio só para eles”.

O Torneio Kids de Beach Tennis conta com o patrocínio de O Boticário e CEOOT Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia.

