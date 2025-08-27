Clube de Campo de Mogi das Cruzes abre inscrições para 45º Corujão de Futebol Society

O campeonato mais tradicional do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está de volta. O 45º Torneio Corujão de Futebol Society será realizado a partir de setembro e, nesta edição, vai homenagear o Mundial de Clubes da Fifa, competição que estreou em 2025, nos Estados Unidos, reunindo 32 seleções das seis confederações.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no Departamento de Esportes do CCMC até o dia 31 de agosto. A taxa é de R$110 por jogador, com vagas limitadas. Podem participar atletas nas categorias Sport (nascidos até 2007), Master (até 1985) e Sênior (até 1974).

Além dos jogadores, o torneio também abre espaço para marcas e empresas que queiram estampar suas logomarcas nas camisas dos times durante a competição. O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destacou a tradição do campeonato e o sucesso das edições temáticas. “O Corujão existe há 45 anos e faz parte da história do Clube de Campo. É um evento que mobiliza associados, incentiva a prática esportiva e fortalece a convivência entre os participantes. E, nos últimos anos, temos investido nos torneios temáticos, trazendo as principais competições mundiais para a quadra, o que atrai cada vez mais não só os atletas como também a torcida”, afirmou.

Ainda neste ano, o Clube também vai abrir inscrições para a 26ª edição do Corujinha de Futebol Society, voltada para atletas mirins.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Campeonato começa em setembro, em Mogi das Cruzes