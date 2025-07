Circo para bebês é atração gratuita no sábado (19), em Poá

O Espaço Cultural Opereta, em Poá, recebe no sábado (19), às 16h, o espetáculo “Pingo”, uma produção lúdica e poética da Trup Trolhas, grupo da capital paulista. Voltado especialmente para bebês e crianças de até quatro anos, o evento tem entrada gratuita, mas é necessário fazer a reserva de ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla.

O espetáculo recebe o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), e utiliza elementos do circo, como malabarismo, equilibrismo, pantomima, sombras e formas animadas para retratar, de maneira sensível e simbólica, o desenvolvimento da criança desde o ventre da mãe até os primeiros passos. A proposta é criar uma experiência sensorial e afetiva, conectando os espectadores com o ambiente ao redor.

A apresentação acontece na sede do Espaço Opereta, que fica na rua Dr. Emílio Ribas, 168, na Vila Sopreter. A classificação é livre, mas a recomendação é voltada ao público da primeira infância, conforme idade indicada, acompanhado de familiares e responsáveis.

As famílias interessadas em participar da experiência devem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 4634-1175 e garantir os ingressos gratuitamente pelo link (https://www.sympla.com.br/evento/pingo—circo-para-bebes—poa-sp/3030352).

Espetáculo “Pingo”, da Trup Trolhas, tem classificação livre e propõe uma experiência sensorial para crianças de 0 a 4 anos