CineMaterna, no Patteo Urupema Shopping, será nesta terça (21)

O público escolheu e a sessão do CineMaterna desta terça-feira (21), no Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, será a comédia “Perrengue Fashion”, produção brasileira recém-lançada no país. A sessão, adaptada para receber famílias com bebês, terá início às 15h30, na Cinemark, no Piso 6 do shopping.

As dez primeiras mães com bebês de até 18 meses que chegarem para assistir ao filme ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável; bebês participam gratuitamente. Para retirar o ingresso, a dica é chegar 30 minutos antes da sessão. Esgotadas as entradas gratuitas, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

O CineMaterna acontece uma vez por mês no Urupema e oferece sessões adaptadas com recursos que proporcionam mais conforto e acolhimento às famílias. A sala de cinema conta com trocadores, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; ar-condicionado mais ameno durante a exibição do filme, assim como som mais baixo; ambiente levemente iluminado para que as famílias circulem em segurança; e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham na primeira fila. Outro diferencial é a presença de voluntárias, que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho.

Os filmes são escolhidos pelo público por meio de votação em enquete disponível no site do CineMaterna. Para votar e receber a programação via e-mail, basta fazer cadastro na plataforma online (https://cinematerna.org.br/cadastro).

Comédia

Em “Perrengue Fashion”, Paula, personagem de Ingrid Guimarães, é uma influenciadora de moda e lifestyle que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho, Cadu (Felipe Bragança), que estuda em uma universidade nos Estados Unidos. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.

Sobre o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma iniciativa sem fins lucrativos. Nasceu na cidade de São Paulo, em agosto de 2008, idealizada por mães que buscavam atender a uma necessidade pessoal. O resultado foi um programa dedicado especialmente às famílias com bebês de até 18 meses. Atualmente, a organização atua em 47 cidades Brasil afora. Em 15 anos de história, mais de 239 mil famílias participaram de mais de 10 mil sessões, proporcionando momentos únicos de entretenimento e acolhimento.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

