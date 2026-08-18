CineMaterna exibe “Homem-Aranha no Urupema

Sessão será realizada no dia 18, às 14h10, com estrutura adaptada para famílias com bebês e cortesias para os primeiros participantes

O Patteo Urupema Shopping recebe na terça-feira, dia 18, mais uma edição do CineMaterna. A sessão será com o filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, com exibição marcada para as 14h10, no Cinemark, localizado no Piso 6.

Pensado para que mães, pais e responsáveis possam curtir o cinema com os bebês com mais tranquilidade, o CineMaterna transforma a sala para receber as famílias. O som fica mais baixo, a iluminação é mantida levemente acesa e a temperatura do ar-condicionado é mais suave.

A estrutura também conta com trocadores dentro da sala, equipados com fraldas, lenços umedecidos e itens de higiene, além de espaço para estacionar carrinhos de bebê. Para os pequenos que já sentam ou engatinham, há ainda um tapete em EVA com brinquedos. Voluntárias do CineMaterna acompanham a sessão e ajudam as famílias durante toda a experiência.

Os dez primeiros responsáveis que chegarem à sessão acompanhados de bebês de até 18 meses recebem um ingresso cortesia, limitado a um benefício por bebê e destinado ao responsável pela criança. A entrada dos pequenos é gratuita. Informações sobre ingressos e demais condições podem ser consultadas diretamente na bilheteria do Cinemark.

A escolha do filme acompanha um dos grandes sucessos dos cinemas em 2026. Protagonizado por Tom Holland, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” é ambientada quatro anos após os acontecimentos de “Sem Volta para Casa”. Na história, Peter Parker vive sozinho depois de ter se apagado das memórias das pessoas que ama. Enquanto se dedica a proteger Nova York, o herói precisa lidar com poderes em evolução e o surgimento de uma nova ameaça.

Serviço

CineMaterna: Homem-Aranha: Um Novo Dia

Data: terça-feira (18)

Horário: 14h10

Local: Cinemark do Patteo Urupema Shopping – Piso 6 – Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro, Mogi das Cruzes

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