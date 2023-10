Cinemark lança “Temporada do Horror” com clássicos a R$ 12

O Halloween está chegando e a Cinemark preparou uma oportunidade única e exclusiva da marca para os amantes de filmes de terror. A partir de 19 de outubro, a Rede promove a ‘Temporada do Terror’, na qual o público também poderá rever produções do gênero que fizeram sucesso nos cinemas pelo valor promocional de R$ 12.

A promoção terá dois line ups diferentes de filmes. Entre os dias 19 e 25 de outubro, estarão em exibição “Annabelle 3”, “IT – Capítulo 2”, “M3gan”, “O Iluminado” e “A Freira 2”. Já entre 26 e 01 de novembro, a programação contará com “Jogos Mortais X”, “Fale Comigo”, “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, “O Exorcista do Papa”, “Pânico 6” e “Sorria”.

“Com a ‘Temporada do Terror’, além dos novos filmes que estão entrando em cartaz, queremos oferecer ao público mais uma possibilidade de ver ou rever filmes que foram sucesso. A experiência da tela grande é única e somada a todas as outras oportunidades de lazer oferecidas pelo cinema, como as deliciosas opções de bombinière, fica imperdível. Convidamos todos os fãs de terror para aproveitarem conosco a época mais assustadora do ano, com todo o conforto e a tecnologia da Cinemark.”, comenta José Octavio Freitas, Diretor de Conteúdo & Programação da Rede.

Válida para todos os complexos Cinemark, incluindo as unidades de Mogi, no Patteo Urupema e no Mogi Shopping, os ingressos já estão disponíveis para pré-venda nos canais de vendas da rede de cinemas.

Além da iniciativa, as estreias “O Exorcista – O Devoto” e “Five Nights at Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim”, também estarão em cartaz no período da ação ampliando as opções para os fãs do terror, mas com o valor normal de bilheteria.