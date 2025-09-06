Cine na Praça segue com sessões gratuitas de cinema ao ar livre

O projeto Cine na Praça segue em setembro levando sessões gratuitas de cinema ao ar livre para diferentes bairros de Mogi das Cruzes. As exibições acontecem sempre às sextas e sábados, às 19h, em praças e espaços públicos, com estrutura de projeção, cadeiras, sistema de som e distribuição de pipoca, oferecendo ao público uma experiência coletiva que remete ao encanto da telona. A iniciativa integra o calendário cultural do município, busca democratizar o acesso à sétima arte em regiões que nem sempre contam com equipamentos culturais e já realizou oficinas de stop motion com moradores da cidade, cujos vídeos mais criativos serão exibidos durante as sessões, reforçando o protagonismo comunitário.

Nos dias 12 e 13, a tela será montada na Quadra da Vila Estação, com “Besouro Azul”, primeira produção da DC estrelada por um super-herói latino, e “Universidade Monstros”, que mostra a juventude de Mike e Sulley antes de se tornarem parceiros inseparáveis.

Já em 19 e 20 de setembro, no Residencial Uirapuru, entram em cartaz “A Pequena Sereia”, versão em live-action do clássico da Disney estrelada por Halle Bailey, e “Wish: O Poder dos Desejos”, animação recente que acompanha Asha e sua jornada ao lado da Estrela e do bode Valentino. O encerramento da temporada será nos dias 26 e 27, no Parque da Cidade, com “King Richard: Criando Campeãs”, história real de Richard Williams, pai das tenistas Serena e Venus, e “Mufasa: O Rei Leão”, prólogo do live-action de 2019 que narra a origem do futuro rei das Terras do Orgulho.

“Cine na Praça é um projeto que visa democratizar o acesso ao cinema, sendo totalmente gratuito. E, agora, temos o prazer de anunciar sua continuidade por todo mês de setembro após grande sucesso de público em agosto. A dinâmica segue sendo a mesma, ou seja, estaremos em diferentes bairros a cada final de semana para que os moradores das diferentes localidades sejam contemplados pelo projeto”, afirma Thiago Catelani, coordenador de produção do projeto.

Realizado pelo Instituto Socioambiental Cenários Futuros em parceria com o Ministério da Cultura, com apoio da Secretaria de Habitação Social e Regularização Fundiária e da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Cine na Praça se estende até o dia 27 de setembro.

