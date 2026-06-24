Castra Mais São Paulo termina nesta quarta (24) em Mogi 

Mogi das Cruzes recebe até esta quarta-feira (24) o programa Castra Mais São Paulo, iniciativa do Governo do Estado que pode ser considerada a maior campanha de castração gratuita já realizada na cidade. Em sete dias de atendimento, a estrutura contou com capacidade para realizar até mil castrações de cães e gatos.

A ação é fruto da parceria entre a vereadora Fernanda Moreno, representante da causa animal no município, e o deputado federal Delegado Bruno Lima, ambos reconhecidos pela atuação em defesa dos animais e pela busca constante de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

O mutirão acontece na quadra do GRES Unidos da Vila Industrial, na Rua João Cardoso dos Santos, 610, Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. O cadastro para participação foi realizado de forma gratuita e integrado ao Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), do Governo Federal. As vagas disponibilizadas foram preenchidas rapidamente, porém eventuais desistências poderão abrir novas oportunidades de atendimento.

Para a vereadora Fernanda Moreno, a chegada do programa representa mais um importante avanço para a proteção animal no município.

“Castração é a principal política pública para reduzir o abandono, prevenir maus-tratos e promover saúde e qualidade de vida aos animais. Trazer uma estrutura desse porte para Mogi das Cruzes é uma conquista importante para a cidade e para as famílias que dependem desse atendimento gratuito”, destaca.

Além de contribuir para o controle populacional ético de cães e gatos, a castração proporciona importantes benefícios à saúde dos animais.

Nas fêmeas, o procedimento reduz significativamente o risco de infecções uterinas, como a piometra, além de diminuir a incidência de câncer de mama, útero e ovários, bem como eliminar a ocorrência da gravidez psicológica.

Nos machos, a castração ajuda a prevenir tumores testiculares, doenças prostáticas e enfermidades sexualmente transmissíveis, como o Tumor Venéreo Transmissível (TVT).

A esterilização também contribui para a redução de fugas, brigas entre animais e o nascimento de ninhadas indesejadas, refletindo diretamente na saúde pública e no bem-estar animal.