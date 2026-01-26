Carteirinhas do programa Sócio Guerreiro, do Mogi Basquete, começam a ser entregues

O Mogi Basquete iniciou a entrega das carteirinhas do programa Sócio Guerreiro, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o clube e sua torcida. A retirada está sendo realizada na bilheteria do Ginásio Hugo Ramos (Hugão), seguindo um calendário organizado de acordo com a primeira letra do nome do titular do plano.

Mais do que um item físico, a carteirinha representa o acesso oficial à casa do Mogi Basquete, garantindo entrada nos jogos no Hugão, além de benefícios exclusivos e descontos com parceiros.

Para proporcionar mais organização e agilidade no atendimento, o clube definiu o seguinte calendário de retirada:

Janeiro

– 26 (segunda-feira) – letras A e B

– 27 (terça-feira) – letras C e D28 (quarta-feira) – letras E e F

– 29 (quinta-feira) – letras G e H

– 30 (sexta-feira) – letras I e J

Fevereiro

– 2 (segunda-feira) – letras K e L

– 3 (terça-feira) – letras M e N

– 4 (quarta-feira) – letras O, P, Q e R

– 5 (quinta-feira) – letras S, T e U

– 6 (sexta-feira) – letras V, W, Y e Z

Horários de atendimento:

Das 10h às 13h e das 15h às 18h

Após a data definida no calendário, a retirada da carteirinha poderá ser realizada a partir do dia 9 de fevereiro de 2026 (segunda-feira), em horário administrativo. Em dias de jogos, o atendimento aos sócios acontecerá a partir de 1 hora antes do início da partida, na bilheteria principal do Hugão.

Os torcedores que ainda não fazem parte do programa Sócio Guerreiro e desejam se associar podem obter mais informações e realizar a adesão diretamente pelo site mogibasquete.eleventickets.com.

O programa Sócio Guerreiro segue como um dos pilares do clube, aproximando a torcida, fortalecendo o basquete mogiano e transformando cada jogo no Hugão em uma verdadeira experiência de casa.

Entregas começam hoje (26) e vão até fevereiro