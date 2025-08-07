CARRINHO DE ROLIMÃ (Rogério de Moura)



Leia ao som instrumental de Trenzinho caipira de Villalobos.

Lá, vai o menino no mundo.

Para trás, deixa a mãe no portão, preocupada, que o alerta:

— Tenha cuidado, filho!

— Eu te amo, mãe! — Responde. Segue seu caminho juvenil.

Em casa, com os pais, ficam os sonhos, as fantasias do futuro promissor.

Lá fora segue ele mergulhado na realidade infantil.

Lá, vai o menino pelas ruas, pela mão direita arrasta seu carrinho de rolimãs que um vizinho

ajudou a construir. O destino? A ladeira, lugar comum a todos os pilotos da categoria.

Chega aonde muitos já estão.

Carrinhos emeninados morrando

Abaixo emocionados a cima.

Ele se prepara. Instala-se no topo do morro.

Ajeita-se na tábua e ordena a largada:

— Vai! Me empurrem bem forte!

Lá, vai o menino em seu veículo pueril,

Rolando morro abaixo.

Tudo passa depressa.

Casas, guias, árvores, pessoas,

Cachorros correm atrás.

Lá, vai o menino tomando carona no tempo.

Desce sem medo.

Desce sem freio.

Desce e não para.

Vento na cara.

Coração diz para.

Emoção encharca.

Tempo; fica; traz.

Lá, vai o menino audaz.

Na baixa, um cavalo-de-pau;

E, voam faíscas e fagulhas pelo ar;

Sai fogo dos rolimãs de seu carro.

Lá, vai o menino subindo o morro.

Levando seu carrinho;

Íntegro em sua realidade acontecente.

Lá, vai o menino vivente.

Lá, vai o menino discente.

Lá, vai o menino.

O menino subiu desceu,

Várias vezes, e partiu.

Lá se foi o menino.

Seu presente — a infância

Rogério de Moura: Formado em Letras, Pedagogia e Artes Cênicas é professor de Língua Portuguesa, Espanhola, Literatura, Dramaturgia, Teatro e Artes. Mestre em Artes Cênicas pela ECA/USP. É também escritor, diretor teatral, ator, dramaturgo, cronista, poeta, contista.