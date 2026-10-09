Carreta do governo federal amplia acesso a exames de saúde da mulher no Alto Tietê

Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, visitou a unidade móvel em Mogi das Cruzes, que atende moradores de 11 municípios da região até 30 de outubro

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, visitou nesta sexta-feira (9) a carreta de Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas, em Mogi das Cruzes (SP). A unidade móvel começou a atender no dia 2 de outubro e fica no município até o dia 30, em pleno Outubro Rosa. A meta é realizar 60 Ofertas de Cuidado Integrado (OCIs) por dia, cerca de 1.520 no mês. Os pacientes são encaminhados pela regulação municipal.

A carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e atende também moradores de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, os demais municípios da Região de Saúde do Alto Tietê. Mogi das Cruzes, com cerca de 450 mil habitantes, é referência na assistência regional.

“A carreta, por onde ela passa, limpa a fila de espera, reduzindo o tempo de espera dos pacientes por atendimento especializado no SUS. O governo federal chega e reforça a saúde regional com serviço de saúde para a população”, destaca o secretário-executivo Adriano Massuda.

No estado de São Paulo, 10 carretas do Agora Tem Especialistas estão em operação: seis de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher, três de Exames de Imagem e uma de Oftalmologia. Até agora, foram 38.391 pessoas atendidas e 88.663 procedimentos realizados em 39 municípios, com seis filas zeradas em cinco cidades. As unidades de Saúde da Mulher já passaram por Registro, São Caetano do Sul, Santos, Campinas, Itaquaquecetuba, Mauá, Diadema, Bauru, São José do Rio Preto e Franca, entre outros municípios.

Em todo o país, são 132 carretas em funcionamento, sendo 65 de Saúde da Mulher, 48 de Exames de Imagem, 15 de Oftalmologia, uma de Cardiologia e três de Saúde Bucal, presentes em todas as unidades da Federação. Ao todo, 460 mil pessoas foram atendidas e 1,2 milhão de procedimentos realizados. As unidades já receberam moradores de 4.337 municípios, o equivalente a 78% das cidades brasileiras. Mais de 88 mil cirurgias de catarata devolveram a visão a cerca de 50 mil pessoas.

Nova UBS em Cezar

Durante a agenda, Massuda também visitou as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim São Pedro, no distrito de Cezar de Souza. A unidade recebe R$ 3,3 milhões do Novo PAC Saúde. A ordem de serviço foi assinada em 27 de junho, e a obra segue o projeto referencial do Ministério da Saúde.

A população de Cezar de Souza cresceu 70,46% entre 2010 e 2022. Segundo a Prefeitura, o distrito deve chegar a cerca de 60 mil habitantes em 2026. A nova UBS deve atender até 16 mil moradores, com aproximadamente 5.700 atendimentos e até 63 mil procedimentos por mês.

A unidade terá estrutura para quatro equipes de Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal, 13 consultórios (nove médicos e quatro odontológicos), sala de vacinação, farmácia, coleta de exames, sala de amamentação e telessaúde. Também terá a primeira Sala Lilás em uma UBS de Mogi das Cruzes, voltada ao acolhimento humanizado de mulheres em situação de violência.

Investimentos federais

A carteira do Novo PAC Saúde em Mogi das Cruzes soma R$ 5,5 milhões. Os recursos incluem a renovação da frota do SAMU 192, com sete ambulâncias já entregues, além de equipamentos para UBS, kits de teleconsulta e a nova UBS. O Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do município passou de R$ 83,82 milhões em 2022 para R$ 87,55 milhões em 2026. Em todo o estado de São Paulo, o Novo PAC Saúde selecionou 3.431 empreendimentos, com investimento total de R$ 5,7 bilhões.