Carnaval do Suzano Shopping terá desfile da Mocidade Alegre, bicampeã de SP

Escola de samba se apresentará nesta quinta-feira (20), nos corredores do empreendimento suzanense; programação tem ainda bloquinhos para as crianças e também para os pets

O Carnaval chega mais cedo no Suzano Shopping e com ele uma grande atração: presença de sambistas da Mocidade Alegre, bicampeã dos desfiles de São Paulo. A programação do shopping para os visitantes nas próximas semanas tem também outras atrações: oficinas e bloquinhos para as crianças, bailinho para os pets e desfiles de grupos escolares em ritmo de folia pelos corredores do empreendimento. É diversão garantida para todo mundo. E tudo gratuitamente!

A Mocidade Alegre se apresentará com passistas e ritmistas no shopping suzanense nesta quinta-feira (20), às 19h30. Integrantes da agremiação irão percorrer os corredores do Suzano Shopping e mostrar todo o samba no pé que faz da escola potência do Carnaval paulistano.

Esta será a terceira vez da Mocidade no empreendimento; a escola se apresentou em 2023 e em 2024 – dois anos seguidos em que também foi a grande vencedora do grupo especial do Carnaval de São Paulo. São 12 títulos de campeã na galeria de prêmios.

Em 2025, a Mocidade levará para o Sambódromo o enredo com o título “Quem não pode com mandinga não carrega patuá” na disputa pelo tricampeonato. A agremiação contará a história dos patuás e dos objetos religiosos que fazem parte da cultura brasileira, como os terços, balangandãs e guias.

Bloquinhos e pets

A folia no Suzano Shopping prossegue nos dias 26, 27 e 28 com desfile, pelos corredores do shopping, de alunos de escolas da cidade e região. Os grupos estarão acompanhados de bandinha de fanfarra no embalo de marchinhas e sucessos carnavalescos.

No dia 26, a apresentação será da Apae de Suzano, às 11h. No dia 27, será a vez do Colégio Sol, às 19h. E no dia 28, as crianças da AAMAE desfilam às 19h.

No dia 1º de março, sábado de Carnaval, das 15h às 17h, tem bloquinho infantil com oficinas e desfile de fantasias. Os bichinhos de estimação também foram contemplados na programação e terão um bailinho para se divertir com seus tutores. As atividades para as crianças e para os pets precisam de inscrição, que devem ser feitas no aplicativo do shopping.

Autógrafos com o vôlei

Ainda nesta semana, na quarta-feira (19/2), o Suzano Shopping traz para os visitantes e fãs de esporte uma sessão de autógrafos com a equipe de vôlei da cidade. Os atletas estarão no empreendimento a partir das 17h, na entrada principal, e farão uma divertida interação esportiva com o público.

