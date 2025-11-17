Caravana de Natal da Coca-Cola ilumina Mogi e Suzano com música, luzes e magia

No dia 21 de novembro, a tradicional Caravana de Natal percorre ruas e bairros das duas cidades, com atrações interativas, caminhões temáticos e novidades inclusivas

A magia do Natal chega ao Alto Tietê na sexta-feira, 21 de novembro, com a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola por Mogi das Cruzes e Suzano. O evento, que já é tradição e atrai centenas de moradores, promete encantar com cenários temáticos, apresentações ao vivo, música e a presença do Papai e da Mamãe Noel pelas principais vias das cidades.

Em 2025, a ação faz parte do circuito estadual da Coca-Cola FEMSA Brasil, que passa por 93 cidades entre 12 de novembro e 23 de dezembro. A edição deste ano traz duas novidades: audiodescrição em tempo real, acessível por link, para pessoas com deficiência visual, e a compensação das emissões de CO₂ geradas durante todo o trajeto.

A frota é composta por caminhões temáticos como Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal, todos com projeções, jogos de luzes e coreografia ao vivo. O caminhão Meteor 29.530, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, também faz parte do desfile.

Mogi das Cruzes

A Caravana inicia seu percurso às 19h, na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, nº 243, na Vila Industrial, ponto oficial de concentração. Serão visitados os bairros Vila Industrial, Vila Partênio, Centro, Parque Santana, Jardim Universo, Braz Cubas e Jundiapeba.

O itinerário completo inclui ruas como Rômulo de Brito, Presidente Campos Sales, Casarejos, Francisco Rodrigues Filho, Manoel Bezerra Lima Filho, Carmela Dutra, Julio Prestes, Coronel Cardoso Siqueira, São João, José Glicério de Melo, Rafael Fernandes, Brasil, Deodato Wertheimer, Pedro Machado, Jardelina de Almeida Lopes, José Cury Andere, Japão, Antonio Carlos Lima Castro, Dom Luiz de Souza, Thuller, Santa Sofia, Julio Simões, Gaspar Vaz, Ramez Rachid Sleiman, Saraiva, Carlos Lacerda, Manoel Gomes de Amorim, Alberto Alves e Francisco Ferreira Lopes.

O encerramento será na Avenida Lourenço de Souza Franco, em Jundiapeba.

Suzano

Em Suzano, a Caravana começa às 21h30 na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, na Rua Prudente de Morais, nº 2.719, bairro Jardim Natal. A rota abrange os bairros Jardim Natal, Vila Amorim, Jardim Paulista, Vila Costa, Centro e Conjunto Residencial Iraí.

O percurso passa pelas avenidas Brasília, Antonio Marques Figueira e Paulo Portela, além das ruas Euclides Damiane, Prudente de Morais, Baruel, Francisco Quadra Castro, Senador Francisco Glicério, Campo Salles, Benjamin Constant, Sete de Setembro, Nove de Julho, Quinze de Novembro e Armando Salles de Oliveira. O trajeto termina na Rua Masanosuke Shibata, no Conjunto Residencial Iraí.





