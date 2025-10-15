Capítulo final de Vale Tudo vai ser transmitido no Patteo Urupema Shopping

Exibição do último capítulo da novela será aberta ao público, com direito a telão na praça de alimentação do shopping, no Piso 5, a partir das 21h

Quem matou Odete Roitman? A pergunta que não quer calar terá, enfim, desfecho nesta sexta-feira (17), com o final de Vale Tudo. E para tornar a revelação ainda mais emocionante, o Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, preparou uma noite especial com transmissão ao vivo do último capítulo da novela, gratuita e aberta ao público. A exibição será na praça de alimentação do shopping, no Piso 5, a partir das 21h.

Assim como na novela de 1988, um marco na história da teledramaturgia brasileira, a reta final de Vale Tudo, agora em formato remake com roteiro de Manuela Dias, é um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, com o ápice em torno da morte da icônica vilã, interpretada, na versão de 2025, pela atriz Debora Bloch. Tanto que o capítulo final promete parar o país nesta sexta-feira.

O Urupema entrou no clima de suspense e abriu espaço para a exibição, ao vivo, com direito a telão, na praça de alimentação – espaço que, além da diversidade gastronômica, também tem abrigado atrações musicais e artísticas no centro de compras.

Vale reunir os amigos e a família e fazer deste momento uma grande diversão, com torcida e tudo, para saber, enfim, entre tantos suspeitos, quem matou a bilionária dona da multinacional de aviação TCA.

Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

O último capítulo da novela será transmitido gratuitamente para a população