A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Capítulo final de Vale Tudo vai ser transmitido no Patteo Urupema Shopping

Exibição do último capítulo da novela será aberta ao público, com direito a telão na praça de alimentação do shopping, no Piso 5, a partir das 21h

Quem matou Odete Roitman? A pergunta que não quer calar terá, enfim, desfecho nesta sexta-feira (17), com o final de Vale Tudo. E para tornar a revelação ainda mais emocionante, o Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, preparou uma noite especial com transmissão ao vivo do último capítulo da novela, gratuita e aberta ao público. A exibição será na praça de alimentação do shopping, no Piso 5, a partir das 21h.

Assim como na novela de 1988, um marco na história da teledramaturgia brasileira, a reta final de Vale Tudo, agora em formato remake com roteiro de Manuela Dias, é um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, com o ápice em torno da morte da icônica vilã, interpretada, na versão de 2025, pela atriz Debora Bloch. Tanto que o capítulo final promete parar o país nesta sexta-feira.

O Urupema entrou no clima de suspense e abriu espaço para a exibição, ao vivo, com direito a telão, na praça de alimentação – espaço que, além da diversidade gastronômica, também tem abrigado atrações musicais e artísticas no centro de compras.

Vale reunir os amigos e a família e fazer deste momento uma grande diversão, com torcida e tudo, para saber, enfim, entre tantos suspeitos, quem matou a bilionária dona da multinacional de aviação TCA.

Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

O último capítulo da novela será transmitido gratuitamente para a população

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas