Campanha Natal de Sorrisos é lançada no Vasques

Theatro Vasques lotou no lançamento da campanha de Natal da Prefeitura de Mogi

A prefeita Mara Bertaiolli e a presidente do Fundo Social de Mogi das, Maira Cusatis, lançaram, na noite de terça-feira (27/10), a Campanha Natal de Sorrisos 2026, no Theatro Vasques. Este ano, além da arrecadação e distribuição de brinquedos, a iniciativa trouxe uma grande novidade: a Árvore dos Sonhos contemplará idosos assistidos por entidades sociais com kits de presentes.

“A Campanha vai funcionar como todos os anos, com caixas para coleta de brinquedos para as nossas crianças, mas também presenteará os idosos. É importante cuidarmos do presente e do futuro, mas também honrar e respeitar quem fez a história da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O lançamento da Campanha Natal de Sorrisos também contou com a presença do vice-prefeito Téo Cusatis, além de vereadores, autoridades, lideranças comunitárias e representantes da imprensa. “O Natal de Sorrisos é muito mais do que uma campanha para arrecadação de brinquedos. É um gesto de carinho e de união de toda a cidade em torno do bem”, disse Maira.

Com o lema “O maior presente é fazer o sorriso de alguém”, a iniciativa busca mobilizar os mogianos na arrecadação de brinquedos novos que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições cadastradas no Fundo Social.

Criada em 2009, quando a prefeita Mara Bertaiolli era presidente do Fundo Social de Mogi, na gestão do ex-prefeito Marco Bertaiolli, a campanha já transformou o Natal de milhares de famílias. Somente entre os anos de 2009 e 2016, mais de 500 mil brinquedos foram arrecadados e distribuídos.

O lançamento contou com apresentações da Escola de Dança Bruna Viana, bailarina e professora mogiana que conduzirá o espetáculo Quebra Nozes, programado para o mês de novembro, com troca de ingressos por brinquedos novos para a Campanha Natal de Sorrisos.

A campanha segue até 23 de novembro, com pontos de coleta espalhados por prédios públicos e instituições parceiras.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6365 ou diretamente no 1º andar da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico.

Árvore de Sorrisos

Quem quiser presentear um idoso na Campanha de Natal de Sorrisos poderá aderir a partir da próxima semana, no prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde estará a Árvore de Sorrisos. Os kits para idosos devem ser montados com um pijama, chinelo ou pantufa, e itens de higiene pessoal e levados ao Fundo Social de Mogi, no prédio-sede da Prefeitura. Os donativos serão entregues para homens e mulheres assistidos por Instituições de Longa Permanência, Centros de Convivência, Centro Dia e Vila Dignidade.