Cerimônia contou com a presença da presidente do Fundo, Maira Cusatis, e da secretária de Longevidade, Camilla Taceli

Vereadores e funcionários da Câmara ajudaram na arrecadação de kits para os idosos

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou, na quarta-feira (19), cinquenta kits de higiene e roupas novas para idosos carentes da cidade, numa colaboração do Legislativo com a campanha “Natal de Sorrisos”, em andamento pelo Fundo Social de Solidariedade. A arrecadação foi capitaneada pelo vereador Edson Santos (PSD), sendo que a cerimônia de entrega dos itens contou com a presença da presidente do Fundo, Maira Cusatis, bem como da secretária Municipal de Longevidade, Camilla Taceli.

Também marcaram presença os vereadores Inês Paz (PSOL), José Francimário Farofa (PL), Malu Fernandes (PL), Marcos Furlan (PP), Mauro do Despachante (PRD), professor Edu Ota (Pode), Mauro Yokoyama (PL), Mauro Araújo (MDB), Rodrigo Romão (PCdoB), José Maurício da Silva (SD), o Fio da Vila Joia, Clodoaldo de Moraes (PL), Priscila Yamagami (PL) e Johnross (PSD).

Edson Santos explicou os motivos que levaram a Casa de Leis a colaborar com a extensão da ação beneficente. “Neste ano, o Fundo Social ampliou a campanha feita anualmente, abrangendo também nossos idosos. Os vereadores e os funcionários da Câmara ajudaram, fazendo seu papel social. São idosos que estão em abrigos que receberão esses kits”, disse.

Maira Cusatis demonstrou gratidão. “Estou bem feliz. A Câmara de Mogi é muito parceira do Fundo Social. Esse foi um pedido especial da nossa prefeita Mara Bertaiolli e deixo meu muito obrigada por todo o engajamento de vocês”.

A secretária Camilla também disse estar grata pela colaboração: “Agradeço a cada um dos vereadores e servidores pelo empenho. Que tudo o que foi doado volte em dobro para cada um de vocês”, comentou.

A campanha Natal de Sorrisos visa a arrecadação de brinquedos novos a serem doados para crianças em situação de vulnerabilidade social na época do Natal.

O Fundo Social de Mogi tem mais de 400 instituições sociais cadastradas, entre associações de bairro e entidades que atendem públicos diversos. O Fundo Social atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6365.