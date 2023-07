Bunkyo terá gincana japonesa neste domingo

O Bunkyo de Mogi das Cruzes promoverá neste domingo (23), a sua tradicional gincana japonesa, o Undokai. Em sua 72ª edição, o evento oferece diversas atividades recreativas para crianças de diversas idades, adultos e terceira idade.

O evento vai acontecer no Centro Esportivo do Bunkyo, localizado na Avenida Japão, nº 5919, no bairro da Porteira Preta, durante todo o dia.

A atividade faz parte do Festival Undokai 2023, realizado por meio do financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Mogi. O evento também aconteceu nas associações de bairro durante os meses de abril e maio.

Para o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda, a gincana é um momento em que as famílias podem se confraternizar e também reforçar essa tradição da cultura japonesa. “O Undokai reforça os laços familiares de uma maneira agradável. Os membros participam de provas coletivas que precisam de união e confraternidade”.

Tradição

Os primeiros imigrantes no Brasil adaptaram o Undokai japonês para se divertirem em grupo dentro de suas comunidades Na época introduziram danças, Taikôs e apresentações culturais.

A maioria não conseguia se adaptar rapidamente no Brasil e o Undokai foi uma maneira de trazerem um evento da cultura japonesa.

