Bertioga inicia projeto piloto de atendimento por telemedicina

A Prefeitura de Bertioga está modernizando os serviços de saúde e ampliando o acesso da população ao atendimento médico com a implantação de um projeto piloto de telemedicina. A novidade, inicialmente implementada na Estratégia de Saúde da Família Mirosam, no Bairro Chácaras, a partir desta sexta-feira (8), permite que pacientes que procurarem a unidade possam, após uma triagem inicial, ser atendidos no mesmo dia por um médico por meio de videochamada, com conforto, privacidade e agilidade.

As consultas são realizadas em sala exclusiva, dentro da própria unidade, equipada com tecnologia moderna e conexão segura. Durante o atendimento online, o paciente recebe uma avaliação completa, podendo sair da consulta com receitas médicas, solicitações de exames e orientações claras para continuidade do tratamento. Entre os exames oferecidos no projeto, serão realizados Hemograma Completo, com resultados em 15 minutos, e Painel Bioquímica, com resultados em até 1 hora. No cadastro dos pacientes, existe também a possibilidade de envio dos resultados diretamente para o e-mail informado.

A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios (INADEM), representa um avanço importante para a saúde pública de Bertioga, ao reduzir o tempo de espera por consultas, agilizar os atendimentos e garantir mais comodidade aos usuários do sistema. A meta inicial é realizar 200 atendimentos por telemedicina e 1700 exames, com a proposta de expandir gradualmente o serviço, conforme os resultados e a demanda da população.

Foto: Diego Bachiega/PMB.