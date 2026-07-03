Bebê nasce em base de atendimento da Mogi-Bertioga

Mãe Michelle da Silva entrou em trabalho de parto e foi atendida pelo SAU e levada à Santa Casa

Nasceu na madrugada de quarta-feira (1º), em Mogi das Cruzes, o bebê João Benício. Ele veio ao mundo por volta das 03h40, dentro da base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU 2) da Concessionária Novo Litoral (CNL), minutos depois da mãe Michelle Aparecida da Silva chegar ao local já em trabalho de parto e ser prontamente atendida pela equipe de plantão.

O atendimento teve início às 03h20, quando Michelle e o marido David Rosário chegaram à base da CNL localizada no km 77 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga/SP-098). O casal estava trafegando pela rodovia quando as contrações da grávida se intensificaram. Como já conheciam o SAU 2, onde haviam parado cerca de uma semana antes para utilizar a estrutura, David considerou mais seguro procurar apoio no local.

“As contrações ficaram cada vez mais intensas e me lembrei do SAU. Por estar em uma ótima localização decidi parar e pedir ajuda. E foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. A equipe da CNL nos acolheu imediatamente”, conta David. “Com muita calma, cuidado e dedicação, conseguiram controlar toda a situação. Eles permaneceram ao nosso lado o tempo todo. Sou grato a equipe da CNL pelo atendimento prestado, que fez a diferença no dia mais marcante das nossas vidas”, completa.

Após o nascimento, mãe e bebê permaneceram sob os cuidados da equipe da CNL e foram levados pela ambulância da concessionária à Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde chegaram por volta das 4h. “Ficamos muito emocionados com esse nascimento, é o primeiro na rodovia depois que iniciamos a concessão”, afirma Fábio Ortega, coordenador de Operações da CNL.

O SAU 2 conta com uma estrutura moderna, equipada para atender usuários e apoiar a operação rodoviária. O espaço também funciona como base estratégica para ambulâncias, guinchos e equipes operacionais, permitindo respostas rápidas às ocorrências na rodovia.

Mãe Michelle da Silva entrou em trabalho de parto e foi atendida pelo SAU e levada à Santa Casa