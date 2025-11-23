Associada do CCMC se destaca nas categorias de base do Mogi Vôlei

A associada do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Valentina Torres de Almeida Santos, de 14 anos, tem mostrado talento e determinação nas quadras. Hoje, ela integra o time sub-15 do Mogi Vôlei, atuando como líbero, posição que exige reflexo, leitura de jogo e precisão nos passes.

Com 1,56m de altura e muita dedicação, Valentina iniciou sua trajetória no voleibol nas aulas do Clube. De lá, partiu para novos desafios, participou de peneiras e conquistou seu espaço nas categorias de base do Mogi Vôlei.

Para o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, a trajetória da jovem atleta reforça o papel do Clube de Campo na formação esportiva de novos talentos que levam o nome de Mogi das Cruzes para competições paulistas.

“O esporte faz parte da essência do Clube de Campo. Ver uma associada que começou conosco alcançar novos espaços é motivo de orgulho. Trabalhamos para oferecer uma base sólida e incentivar nossos jovens a irem cada vez mais longe”, destacou.

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes oferece uma programação completa de aulas e treinos de vôlei para diferentes idades e níveis técnicos. As aulas de iniciação acontecem às segundas, quartas e sextas, das 15h30 às 16h30, com o professor Lucas. O treinamento infantil é realizado às terças e quintas, das 15h30 às 17h, também sob sua orientação. Ele ainda comanda os treinos da categoria adulta, às segundas e quartas, das 16h30 às 18h.

O treinamento feminino adulto é conduzido pelo professor Carlos, com aulas às segundas e quartas, das 21h30 às 22h30, e às sextas, das 16h30 às 18h. Além das atividades regulares, o Clube mantém um time competitivo, que atualmente disputa a Copa Sindi Clubes.

