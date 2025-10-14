Associação Nova Jundiapeba recebe veículo de emenda parlamentar do deputado Marcos Damasio

O deputado estadual Marcos Damasio esteve na sexta-feira (10) na creche Curumim, da Associação Nova Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, para oficializar a entrega de um veículo adquirido por meio de emenda parlamentar de R$130 mil. O carro será utilizado nas atividades logísticas e administrativas da instituição, que atende cerca de 500 crianças de 0 a 5 anos em período integral nas três unidades de creche mantidas no bairro de Jundiapeba.

O parlamentar foi recebido pelo fundador da associação, Juliani Vidal, pelo presidente Bruno de Almeida Alves, pela assistente administrativa, Erika Melo, além de colaboradores da unidade.

Fundada em 1999 por Juliani Vidal e Irma Vidal, a Associação Nova Jundiapeba se tornou uma referência no acolhimento e na educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e hoje conta com três creches. Além de oferecer ensino e alimentação, a entidade desempenha um papel essencial no fortalecimento comunitário da região.

“O trabalho da Associação Nova Jundiapeba é um exemplo de dedicação e amor ao próximo. É uma alegria poder contribuir para que essa instituição continue transformando vidas e garantindo um futuro melhor para tantas famílias de Mogi das Cruzes”, afirmou o deputado Marcos Damasio.

O veículo será utilizado em ações cotidianas, como o transporte de alimentos, o recebimento de doações e o apoio operacional às unidades, ampliando a eficiência e a autonomia da entidade nas atividades diárias

