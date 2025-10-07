Arujá recebe Feira do Empreendedorismo Esportivo para fortalecer educação e inovação

Arujá será palco da Feira do Empreendedorismo Esportivo, que acontece entre os dias 9 e 11 de outubro de 2025, na sede da Instituição Religiosa Perfect Liberty. O evento, promovido pela Liga Nacional de Taekwondo com apoio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, reúne profissionais, educadores, atletas e empreendedores com o objetivo de fortalecer a atuação do esporte como ferramenta de transformação social e comunitária.

Segundo Yeo Jin Kim, o “Mestre Kim” e presidente da Liga Nacional, a entidade se destaca por promover eventos e competições que incentivam o crescimento técnico e esportivo de atletas em todo o país. “Mais do que uma entidade organizadora, a Liga representa uma ponte entre os praticantes, clubes e o cenário competitivo internacional, contribuindo para o desenvolvimento e valorização do taekwondo como modalidade de alto rendimento no Brasil”, afirma.

A programação terá início no dia 9, com o instrutor Francisco de Assis Sobrinho ministrando o curso prático “Defesa Pessoal Urbana – Nível 1 (Básico)”, abordando estratégias fundamentais de segurança e cidadania. No segundo dia, 10 de outubro, estão previstas palestras conduzidas por especialistas: Mestre Kim falará sobre Educação Social, Claudio Ribeiro da Silva sobre Desenvolvimento Comunitário, Joyce Vieira Martins dos Santos sobre Inclusão e Diversidade, e Átila Virgílio Figueira Torres sobre Avaliação e Monitoramento em projetos sociais. A programação inclui ainda temas de arbitragem esportiva, com Alyson Yamaguti (Kyorugui) e Claudio Yuji Higuchi (Poomsae), agregando conhecimento técnico aos participantes.

No último dia, 11 de outubro, acontecerá mesa-redonda e grupos de trabalho, incentivando a construção coletiva de soluções e o intercâmbio de experiências. O evento também oferece espaço para microempreendedores individuais, academias, produtores de equipamentos e prestadores de serviços ligados às artes marciais, promovendo a apresentação de soluções inovadoras e fortalecendo o setor.

A Liga Nacional de Taekwondo reforça a importância do esporte como agente transformador da realidade social, consolidando a feira como um marco para a formação de educadores e para o empreendedorismo esportivo. Os participantes receberão certificado digital, e as inscrições são gratuitas pelo link disponibilizado pela organização.