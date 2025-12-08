Arujá Emprega anuncia novas oportunidades de trabalho

Programa municipal reúne vagas em diferentes áreas; currículos devem ser enviados pelo site oficial
O programa Arujá Emprega divulgou novas vagas de trabalho disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. A relação completa pode ser consultada no site oficial, onde também deve ser enviado o currículo.
Mais informações estão disponíveis em: Arujá Emprega – https://servicosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/servicosonline/arujaemprega/
As vagas anunciadas são:
AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO) – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE CARTÓRIO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AJUDANTE DE MOTORISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
VENDEDOR (COMERCIAL) – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
COSTUREIRA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
ENCARREGADO DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
COZINHEIRO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE COZINHA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
CONTROLADOR DE ACESSO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE ELÉTRICA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
EMPREGADA DOMÉSTICA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
OPERADOR DE TELEMARKETING – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
ESTOQUISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
OPERADOR DE LOJA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
GERENTE DE MERCADO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
OPERADOR DE CAIXA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
ATENDENTE DE AÇOUGUE – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
BALCONISTA DE PADARIA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
BALCONISTA DE FRIOS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
REPOSITOR DE MERCADORIAS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
ATENDENTE DE HORTIFRUTI – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR ORÇAMENTISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE DESENHISTA PROJETISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
BABÁ – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino Médio, e 6 meses de experiência.
AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO) – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.
JOVEM APRENDIZ – Ensino Médio e 6 meses de experiência.
ATENDENTE DE MONITORAMENTO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.