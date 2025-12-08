Arujá Emprega anuncia novas oportunidades de trabalho

Programa municipal reúne vagas em diferentes áreas; currículos devem ser enviados pelo site oficial

O programa Arujá Emprega divulgou novas vagas de trabalho disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. A relação completa pode ser consultada no site oficial, onde também deve ser enviado o currículo.

Mais informações estão disponíveis em: Arujá Emprega – https://servicosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/servicosonline/arujaemprega/

As vagas anunciadas são:

AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO) – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE CARTÓRIO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AJUDANTE DE MOTORISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

VENDEDOR (COMERCIAL) – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

COSTUREIRA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

ENCARREGADO DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

COZINHEIRO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE COZINHA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

CONTROLADOR DE ACESSO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE ELÉTRICA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

EMPREGADA DOMÉSTICA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

OPERADOR DE TELEMARKETING – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

ESTOQUISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

OPERADOR DE LOJA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

GERENTE DE MERCADO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

OPERADOR DE CAIXA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

ATENDENTE DE AÇOUGUE – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

BALCONISTA DE PADARIA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

BALCONISTA DE FRIOS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

REPOSITOR DE MERCADORIAS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

ATENDENTE DE HORTIFRUTI – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR ORÇAMENTISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE DESENHISTA PROJETISTA – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

BABÁ – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino Médio, e 6 meses de experiência.

AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO) – Ensino fundamental e 6 meses de experiência.

JOVEM APRENDIZ – Ensino Médio e 6 meses de experiência.

ATENDENTE DE MONITORAMENTO – Ensino Médio e 6 meses de experiência.