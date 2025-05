APAE de Mogi realiza feira com artesanato e comidas típicas

Evento será gratuito e contará com 30 artesãos

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes promove a 24ª edição da Feira de Artesanato e Comidas Típicas, nos dias 15 e 16 de maio (quinta e sexta-feira), das 14h às 20h, na quadra da unidade, localizada no Jardim Betânia. O evento é gratuito e promete atrair a comunidade com uma programação cultural diversificada e uma vasta oferta gastronômica.

Durante os dias de feira, os visitantes poderão conferir o trabalho de 30 artesãos, que irão expor peças exclusivas em bijuterias, crochê, origami, caixas decorativas, costura criativa e feltro. A gastronomia também será destaque, com pratos típicos como paella caipira, lasanha e lanche de pernil, além de doces caseiros, como bolo de rolo, geleias e doces artesanais.

O evento é considerado uma oportunidade de integração entre a comunidade e a instituição, reunindo cultura, gastronomia e solidariedade.

“A Feira é um evento muito especial para nós. Além de oferecer uma experiência cultural e gastronômica aos visitantes, reforça a inclusão e a participação da comunidade na história da APAE. Queremos que todos sintam a energia positiva desse encontro e se aproximem cada vez mais da nossa missão”, destaca Regiane de Paula, assistente administrativa da APAE e uma das organizadoras.

A programação inclui apresentações culturais ao longo da tarde e da noite. Na quinta-feira (15), o evento começará às 14h15 com a abertura oficial. Em seguida, às 14h30, haverá apresentação dos alunos da APAE, seguida de dança com mães de alunos às 15h. Às 16h, musical com Anderson Fernandes; às 17h, é a vez de Sandro Luis; e às 19h, a dança flashback do grupo Baila Comigo, encerrando a noite. Já na sexta-feira (16), o Grupo de Dança Corpus Line se apresentará às 15h. Às 16h, o musical ficará por conta de Barbosa Show, seguido do Grupo Ukulele, às 17h30.

Com a expectativa de receber um público cada vez maior, a feira também contribui diretamente para a continuidade dos atendimentos e projetos voltados às pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão e o apoio à comunidade.

A APAE se localiza na Rua Carmem Moura Santos, 134, Jardim Betânia.

