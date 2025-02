Alunas de Medicina são premiadas em Simpósio Internacional nos EUA

A Medicina UMC novamente se coloca como referência de ensino inclusive internacional. Isso porque, as alunas do 5º semestre do curso, Sophia Beltrame Sawaya, Gabriely Gomes de Sá e Gabriela dos Santos Nunes, foram premiadas por seus trabalhos científicos no “Simpósio Internacional de Doenças do Cólon e Reto”, realizado na Cleveland Clinic, no estado da Flórida, EUA. Importante destacar que dos cinco vencedores escolhidos por seus trabalhos científicos, dois foram orientados pelo professor doutor Carlos Mateus Rotta, com os temas: uso de células tronco manco mesenquimais do tecido adiposo no tratamento da fissura anal e análise retrospectiva dos pacientes submetidos a hemorroidectomia pela técnica do endopex nos últimos 10 anos.

O evento, realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, é considerado o principal na especialidade de colorretal do mundo, reunindo profissionais renomados como cirurgiões, gastroenterologistas, oncologistas, patologistas, urologistas, entre outros. A UMC parabeniza as alunas e o professor doutor Carlos Mateus Rotta (personagem da última campanha do Vestibular de Medicina UMC).

Gabriela, professor doutor Carlos Mateus Rotta, Gabriely e Sophia