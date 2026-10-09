Alto Tietê terá 20 expositores na Feira do Empreendedor 2026

CONDEMAT+ participará do evento com a presença de dez municípios, sete com atuação do Sebrae-SP Alto Tietê

O Alto Tietê será representado por 20 expositores na Feira do Empreendedor 2026. O evento, promovido pelo Sebrae-SP entre os dias 19 e 22 deste mês, na Expo São Paulo, deve receber mais de 100 mil visitantes. O espaço é uma vitrine para os pequenos negócios e para os municípios da região mostrarem suas marcas, vocações e conquistarem novos mercados.

A FE26 reunirá palestras, consultorias, networking e exposição de marcas. “Os pequenos negócios são grandes geradores de emprego e renda no país. Ter a possibilidade de expor suas mercadorias e serviços na Feira do Empreendedor gera visibilidade, possibilidade de novas parcerias e valoriza os produtos da terra. O Alto Tietê tem uma economia diversificada, uma localização privilegiada e queremos mostrar todo esse potencial no evento, gerando bons negócios”, afirma o gerente regional do Sebrae-SP, Marco Aurélio Rosas.

Pelo segundo ano consecutivo, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) participará do evento com a presença de dez municípios, dos quais sete fazem parte da área de atuação do Sebrae-SP Alto Tietê (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis e Suzano). Eles apresentarão os atrativos e as oportunidades geradas pelas cidades em áreas como turismo, comércio, indústria e serviços. Atenta às iniciativas de ESG e à relevância estratégica da preservação ambiental para a região, cercada de mata e recursos naturais, a entidade também mostrará ações ligadas à sustentabilidade.

Com a presença de empresários de diversos setores, o Alto Tietê mostrará sua força e pluralidade com o apoio das empresas WBL Gráfica; Gestão Wise; Kaema EPI’s; Megacomm Embalagens; Newave Telecomunicações; Sabor da Mama Temperos e Condimentos; You Digital; Agalberth Eyewear Ótica; Alvim; KFE Software; e Lucas Queijos e Vinhos.

A região contará ainda com sete negócios na área da Feirinha (Ateliê E&E Artesanatos; Brio Minerais; Cursiva; Gata Criativa; Maria Carlota Bolsas e Acessórios; RS Cantinho das Suculentas; e Valentin Arts), assim como o Ateliê Mimos Faby, na área do Empório.

Os expositores estarão distribuídos entre seis eixos temáticos: Amplie seu Negócio; Cidade Empreendedora; Comece seu Negócio; Comportamento Empreendedor; ESG – Impacto Social e Ambiental; e Melhore sua Gestão.

A FE26 tem entrada gratuita e, para participar, é preciso fazer a inscrição prévia pelo site https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/inscricao/. O Sebrae-SP Alto Tietê também levará 480 empreendedores da região por meio das missões que sairão dos oito municípios da regional.

Compre do Pequeno

A feira conta ainda com o espaço Compre do Pequeno, uma área dedicada aos microempreendedores individuais (MEIs) que atuam no mercado artesanal. O setor terá a participação de artesãos locais, além de representantes de diversas partes do estado de São Paulo.