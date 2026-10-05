Alto Tietê elege dois deputados federais e quatro estaduais e um senador

Ashiuchi, Damásio, Paiol e Kaká do Autismo conquistaram vagas na Assembleia Legislativa. Márcio Alvino e Rodrigo Gambale continuam na Câmara Federal; André do Prado vai ao Senado

O Alto Tietê elegeu seis deputados nas eleições de 2026 e passará a contar com quatro representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo e dois na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Para o Legislativo estadual, foram eleitos candidatos de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Na Câmara, Márcio Alvino e Rodrigo Gambale conquistaram novos mandatos.

Representação da região

Em 2022, o Alto Tietê elegeu cinco deputados: dois estaduais e três federais. Para a Assembleia Legislativa, os eleitos foram André do Prado e Marcos Damásio, ambos do PL. Para a Câmara, conquistaram vagas Márcio Alvino (PL), Rodrigo Gambale (Podemos) e Marco Bertaiolli (PSD).

Bertaiolli, de Mogi das Cruzes, deixou a Câmara em setembro de 2023 para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Com sua saída, a região ficou com dois deputados federais.

Além dos deputados eleitos neste domingo (4), André do Prado (PL), de Guararema, conquistou uma vaga no Senado por São Paulo, com 29,28%, um total de 12.703.089 votos.. André exercia mandato de deputado estadual e presidia a Assembleia Legislativa de São Paulo. Com a eleição, passará a representar o Estado no Senado a partir de 2027.

A outra vaga paulista para o Senado ficou com Guilherme Derrite (PP).

Não-eleitos

Entre os candidatos de Mogi das Cruzes a deputado federal, nenhum foi eleito. Estavam na disputa Caio Cunha (Podemos), Felipe Lintz (PL), Francimário Vieira, o Farofa (PL), Dr. Otto Rezende (PSD), Rose Silva (MDB) e Tenente Pedro Miranda (Novo).

Deputados estaduais eleitos

Rodrigo Ashiuchi (PL), de Suzano: 162.562 votos.

Marcos Damásio (PL), de Mogi das Cruzes: 156.691 votos.

Edson da Paiol (Podemos), de Itaquaquecetuba: 124.394 votos.

Kaká do Autismo (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos: 74.365 votos.

Deputados federais eleitos

Márcio Alvino (PL), de Guararema: 261.325 votos.

Rodrigo Gambale (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos: 106.901 votos.

Senador

André do Prado (PL) — Guararema: 12.703.089 votos.

Fontes: G1 da Globo, Notícias de Mogi e TSE