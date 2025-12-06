AIDS: evento discutiu prevenção, avanços e desafios

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, realizou na segunda-feira (1º), a partir das 8h30, um evento especial com referência ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

As atividades aconteceram na Escola de Governo, no Nova Mogilar, e teve como objetivo trazer debates sobre prevenção e desafios relacionados ao HIV/Aids e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O evento foi conduzido pela equipe do Programa Municipal de IST/Aids e reuniu especialistas que trazem diferentes perspectivas sobre a temática. A abertura foi marcada pela palestra “Aids – História, Tratamento e Prevenção”, ministrada pela médica infectologista Marcia Carvalho Reis Chebel.

Às 10 horas, a mestre em Filosofia, Juliana Gonçalves, apresentou a palestra “Vulnerabilidade das Mulheres Negras às ISTs”, colocando foco nos desafios que esses grupos enfrentam no acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém o Programa Municipal de IST/Aids, voltado para a redução de vulnerabilidade da população às infecções sexualmente transmissíveis e ao HIV/Aids, além de buscar uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com esse vírus. Ações de prevenção, diagnóstico e tratamento são desenvolvidas, especialmente por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

O programa se trata de um ambulatório especializado que oferece prevenção, diagnóstico, tratamento e apoio psicossocial. Ao longo do ano, acontecem ações extramuros como oficinas de prevenção em escolas, testagens itinerantes e palestras a partir do cronograma que é previamente estabelecido, com a intenção de reduzir a transmissão do HIV por meio da combinação de métodos preventivos como profilaxias medicamentosas (PEP e PrEP), orientando o uso de preservativos, entre outras.

As Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família oferecem testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Qualquer pessoa pode fazer as testagens, principalmente se houver exposição a situação de risco, como relações sexuais sem preservativo.

O serviço funciona na Unidade de Atenção aos Programas de Saúde II (UAPS II), situada na rua Fausta Duarte de Araújo, nº 412, no Jardim Santista. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, e o telefone é (11) 4738-5876.

