Ações de combate à violência contra a mulher ocorrem em Suzano com comitiva alemã

Encontro contou com a presença da ministra de Estado, da Família, Idosos, Mulher e Juventude da Alemanha, Lisa Paus

As ações de combate à violência contra a mulher desenvolvidas em Suzano foram apresentadas à uma comitiva alemã que esteve na cidade no sábado (12). As ferramentas de enfrentamento à violência de gênero se tornaram pauta para uma reunião realizada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que contou com a participação da ministra de Estado, da Família, Idosos, Mulher e Juventude da Alemanha, Lisa Paus; da cônsul geral do Consulado Alemão em São Paulo, Martina Hackelberg; e do Adido Social da Embaixada Alemã em Brasília, Manfred Brinkmann.

Representando o município, estiveram presentes a coordenadora do Departamento da Mulher da prefeitura, Maria Margarida Mesquita; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), Jaqueline Ferreira; a coordenadora da Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPS-VDS), Magna Damasceno; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrícia Braga; a advogada Arielma Andrade; e a delegada titular da DDM, Silmara Marcelino.

Aos visitantes, foi detalhada a rede de suporte às mulheres que buscam apoio e manifestam o interesse de denunciar agressões. Entre as possibilidades citadas incluem-se a própria DDM de Suzano (rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jardim Santa Helena), onde está instalada a Sala Rosa; o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano, nas salas 14 e 15 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501; a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa); e a Patrulha Maria da Penha, que atende pelos números (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 ou pelo 153.

Com relação ao trabalho do RAPS-VDS, houve menção ao acompanhamento das vítimas de violência doméstica e sexual que são notificadas pelas unidades de saúde. O trabalho visa à compilação de dados com o objetivo de discussão de casos e geração de relatórios. Para aprimorar o acolhimento, os profissionais são orientados sobre a melhor forma de abordar as vítimas, sendo capacitados para realizar busca ativa, visitando a vítima para colher informações sobre seu estado e checando se sua integridade física está preservada.

A ministra alemã parabenizou à cidade pela atenção dada às mulheres e agradeceu a recepção nesta oportunidade. “É surpreendente o trabalho realizado nesta unidade policial, assim como todo o acolhimento e a rede de apoio existente no município, que conta com o desempenho da Patrulha Maria da Penha, em conjunto com ação desta delegacia especializada. Dada a importância do tema, é uma brilhante atuação da municipalidade”, afirmou Lisa Paus.

Jaqueline Ferreira reforçou o empenho do grupamento para garantir a proteção necessária às mulheres. “Trabalhamos incansavelmente para que possamos dar o suporte necessário a todas as mulheres com medidas protetivas e a atender de prontidão aos chamados de urgência. Nossa ação tem sido reconhecida e já somos referência em todo o Alto Tietê. Nos últimos anos, inclusive, temos compartilhado nossas experiências com outros municípios”, destacou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

Já Maria Margarida Mesquita, do Departamento da Mulher, cumprimentou a ministra e ressaltou a abrangência das ações que foram apresentadas. “A visita da comitiva alemã é uma prova de que estamos no caminho certo. Suzano avançou nas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, que tem colocado o município como um exemplo de atuação neste tema. Foi uma grande oportunidade para discutirmos com lideranças internacionais nossa atuação e a atenção que temos dado ao assunto”, frisou a advogada.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano