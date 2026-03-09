A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) aprovou, na terça-feira (24), em Assembleia Geral, as alterações do Estatuto Social da entidade. O novo texto é resultado de um processo de modernização iniciado ainda em 2024 e passará a vigorar a partir de 2027, já sob a próxima gestão. A atual diretoria, sob a presidência de Fádua Sleiman, permanece à frente da instituição até o fim de 2026.

A revisão do estatuto começou a ser discutida já há alguns anos, mas uma reunião realizada em 7 de outubro deu o pontapé ao trabalho de atualização do documento, cuja última revisão havia ocorrido em 2008. Desde então, uma série de encontros e ajustes técnicos foram promovidos para adequar as normas internas à realidade atual da associação e às novas demandas do setor empresarial.

De acordo com a presidente Fádua Sleiman, a modernização representa um marco para a entidade. “Deixamos o nosso Estatuto mais moderno e alinhado à realidade atual da associação. Houve mudanças significativas nos últimos anos, principalmente após a pandemia, que impactaram diretamente a dinâmica das nossas atividades. É uma modernização necessária e um avanço importante para o futuro da ACMC”, destacou.

Entre as principais alterações estão a atualização de nomenclaturas, a regulamentação de reuniões por videoconferência, a possibilidade de publicação de documentos em mídias digitais e a reestruturação do quadro de diretores, que passou de 54 para 38 membros. As reuniões da diretoria, que antes tinham outra periodicidade, passaram a ocorrer de forma quinzenal, acompanhando a nova dinâmica administrativa.

O trabalho de revisão foi coordenado por Marco Zatsuga, diretor fiscal da associação, que há dois anos atua no alinhamento das novas diretrizes institucionais. “Foram realizadas atualizações importantes para tornar o Estatuto mais claro, moderno e compatível com as práticas atuais de gestão. O trabalho contou com a participação de toda a diretoria, e a expectativa é que, com essas adequações, a associação se fortaleça ainda mais nos próximos anos. O novo estatuto entrará em vigor a partir da data do registro.”, afirmou.

Reconhecida como uma das dez maiores associações comerciais do Estado de São Paulo, a ACMC projeta, na gestão 2024-2026, ampliar sua presença no município por meio da criação de postos de atendimento em diferentes bairros. Com o novo estatuto aprovado, a entidade ganha respaldo jurídico e estrutural para implementar novas ações e projetos estratégicos.





Assembleia Geral da ACMC aprovou, na terça-feira (24), as alterações no Estatuto Social da entidade, que passam a vigorar a partir do ano que vem