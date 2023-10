ACMC promove último sorteio do Mundo de Prêmios; confira vencedores

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) realizou nesta quarta-feira (18) o último sorteio da campanha Mundo de Prêmios. A ação que busca fomentar o comércio mogiano e atrair cada vez mais consumidores para as lojas da cidade percorreu as principais datas do calendário varejista em sete rodadas.

As vencedoras da última etapa da campanha, que celebrou o Dia das Crianças, foram Talissa T. Kiku e Kelly Santana da Silva que levarão, respectivamente, uma bicicleta e um hoverboard. Os cupons ganhadores foram adquiridos no Shibata Supermercados.

O sorteio foi acompanhado pela diretora da Associação Comercial, Fátima Couto e auditado pela coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava, que garantiu a lisura de todo processo.Ao longo dos sete meses de campanha foram sorteados diversos prêmios como celulares, frigobar, notebook, adega de vinhos e cafeteira.

A iniciativa da ACMC, que busca incentivar as vendas em todos os centros comerciais mogianos, se tornou uma tradição no município e é aguardada por comerciantes e clientes.

O Mundo de Prêmios teve o patrocínio master de Digital Saúde, Shopping São Pedro Materiais para Construção, O Boticário, Allcores Imóveis, Calimazzo A Loja da Marcenaria, Aquatec Purificadores de Água, Via Napoli Pizzaria e Shibata Supermercados, além do apoio de Issa Materiais para Construção, Font’água, Gráfica Brasil, S.Stein Joalheiros e SSArq Arquitetura.