ACMC promove 46º Empreendedor do Ano e homenageia empresários mogianos

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), em parceria com o Conselho Empresarial Feminino – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (Consef-CMEC), realiza a 46ª edição do prêmio Empreendedor do Ano, um dos eventos empresariais mais tradicionais do Alto Tietê. A cerimônia acontecerá no dia 30 de outubro, às 19 horas, no Privê do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, e também marcará os 105 anos da entidade, que há mais de um século representa o comércio local e contribui para o desenvolvimento econômico da cidade.

O prêmio vai reconhecer cinco personalidades que se destacaram em 2025 nas categorias Comércio, Tradição, Inovação, Empreendedorismo Feminino e Prestação de Serviços. Os homenageados serão premiados com certificado e estatueta em aço inox assinada pelo artista plástico Lúcio Bittencourt, em processo de escolha definido por votação popular entre os associados da ACMC.

Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, “o Empreendedor do Ano vai além do evento, pois ele movimenta vários estabelecimentos e comércios mogianos. Desta forma, além de valorizar nossos empresários, fomentamos a economia da cidade.”

Os premiados deste ano são Rosemeire Alexandrina Silva de Souza, da Aquatec Purificadores, na categoria Comércio; Osvaldo Bolanho de Faria, da Bolanho Vidros, em Tradição; Cristiane Monteiro, da Elgin SA, em Inovação; Lívia Bolina, Secretária da Mulher da Prefeitura e representante da Saint Thomas’ International School British Education, em Empreendedorismo Feminino; e Marcello Delascio Cusatis e Téo Cusatis, da MVM10 Participações Ltda, em Prestação de Serviços.

O evento deve reunir cerca de 200 pessoas, incluindo autoridades, lideranças empresariais, representantes de entidades, homenageados e convidados, reforçando o Empreendedor do Ano como um dos principais encontros do setor empresarial do Alto Tietê.

Rosemeire Alexandrina Silva de Souza, da Aquatec Purificadores, e Lívia Bolina, da Saint Thomas’ International School British Education, serão homenageadas